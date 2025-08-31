Radha Rani janmotsav 2025: सुंदर सजा राधा रानी का दरबार, दर्शन को उमड़ा भक्तों का सैलाब, रंग-बिरंगी लाइटों से सजे मंदिर
Radha Rani janmotsav 2025: सुंदर सजा राधा रानी का दरबार, दर्शन को उमड़ा भक्तों का सैलाब, रंग-बिरंगी लाइटों से सजे मंदिर

Radha Rani janmotsav 2025: मथुरा, बरसाना में आज राधा अष्टमी की धूम है. इस मौके पर दुनियाभर से लाखों भक्तों ने राधा रानी के जन्मोत्सव में हिस्सा लिया. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Aug 31, 2025, 09:51 AM IST
Radha Rani janmotsav 2025
Radha Rani janmotsav 2025

Radha Rani janmotsav 2025: प्रेम और भक्ति की देवी राधा रानी का आज 5253वां जन्मोत्सव है. मथुरा, बरसाना के मंदिरों में राधा अष्टमी की धूम देखने को मिल रही है. इस मौके पर दुनियाभर से लाखों भक्तों ने राधा रानी के जन्मोत्सव में हिस्सा लिया. मूल नक्षत्र में उनका जन्म हुआ. शहर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है.

शहर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त
सनातन धर्म की मान्यताओं के मुताबिक, राधा रानी का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मूल नक्षत्र में हुआ था. इस शुभ घड़ी में जन्मोत्सव का आयोजन किया गया. इस शुभ दिन को राधा अष्टमी के रूप में भी जाना जाता है और बरसाना में यह उत्सव अपने चरम पर होता है. डीआईजी शैलेश कुमार पांडेय ने बताया कि शहर में सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है. 

भव्य अभिषेक और पूजन
राधा रानी के जन्मोत्सव के मौके पर उनके विग्रह का महा-अभिषेक किया गया. इस अभिषेक में विशेष रूप से तैयार किए गए चीजों का इस्तेमाल हुआ, जिससे पूरा वातावरण सुगंधित हो उठा. अभिषेक के लिए जड़ी-बूटियों, कुण्डों और सरोवरों के पवित्र जल का इस्तेमाल किया गया. इसके अलावा 5 क्विंटल दूध, कश्मीर से मंगाई गई 1 किलो केसर, और तमिलनाडु से मंगाए गए 20 किलो शहद का इस्तेमाल भी अभिषेक में किया गया, जिसने इसकी भव्यता को और बढ़ा दिया.

दुल्हन जैसे सजे मंदिर
अभिषेक के बाद भक्तों ने कीर्तन और भजन गाकर राधा रानी को नमन किया. इस दौरान मंदिरों को फूलों और रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया था, जिससे हर तरफ एक दिव्य और आध्यात्मिक माहौल बन गया था. यह जन्मोत्सव सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है.

