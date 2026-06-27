/PPS से IPS तक का सफर... मेहनत, ईमानदारी और सख्त पुलिसिंग ने दिलाया बड़ा मुकाम, जानिए राजकुमार अग्रवाल की कहानी

राजकुमार अग्रवाल का बरेली से खास रिश्ता रहा है. वर्ष 2012 में उन्होंने यहां सीओ सिटी प्रथम और बाद में सीओ सिटी द्वितीय के रूप में जिम्मेदारी संभाली. उस समय बरेली सांप्रदायिक तनाव से जूझ रहा था. एक ही साल में दो बार शहर दंगों की चपेट में आया और हालात बेहद संवेदनशील हो गए थे. बानखाना, कोहाड़ापीर, गुद्दड़बाग और जगतपुर जैसे इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित थे. हालात इतने खराब थे कि छोटी सी चूक बड़े विवाद का कारण बन सकती थी. ऐसे समय में तत्कालीन जिला प्रशासन ने राजकुमार अग्रवाल को सबसे संवेदनशील इलाकों की जिम्मेदारी सौंपी. उन्होंने केवल पुलिस बल के भरोसे हालात संभालने की कोशिश नहीं की बल्कि दोनों समुदायों के लोगों से लगातार बातचीत की. स्थानीय लोगों का भरोसा जीता और धैर्य के साथ पूरे हालात को नियंत्रित किया. उनकी सूझबूझ, शांत स्वभाव और समय पर लिए गए फैसलों की वजह से हालात सामान्य होने लगे. वरिष्ठ अधिकारियों ने भी उनकी भूमिका की खुलकर सराहना की.