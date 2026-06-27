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PPS से IPS तक का सफर... मेहनत, ईमानदारी और सख्त पुलिसिंग ने दिलाया बड़ा मुकाम, जानिए राजकुमार अग्रवाल की कहानी

UP News: उत्तर प्रदेश पुलिस में कई ऐसे अधिकारी रहे हैं जिन्होंने अपनी कार्यशैली से अलग पहचान बनाई लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें उनके काम के कारण लंबे समय तक याद रखा जाता है. ऐसे ही अधिकारियों में शामिल हैं राजकुमार अग्रवाल.

Written ByGunateet Ojha
Published: Jun 27, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 01:50 PM IST
PPS से IPS तक का सफर... मेहनत, ईमानदारी और सख्त पुलिसिंग ने दिलाया बड़ा मुकाम, जानिए राजकुमार अग्रवाल की कहानी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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