/PPS से IPS तक का सफर... मेहनत, ईमानदारी और सख्त पुलिसिंग ने दिलाया बड़ा मुकाम, जानिए राजकुमार अग्रवाल की कहानी

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UP News: उत्तर प्रदेश पुलिस में कई ऐसे अधिकारी रहे हैं जिन्होंने अपनी कार्यशैली से अलग पहचान बनाई लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें उनके काम के कारण लंबे समय तक याद रखा जाता है. ऐसे ही अधिकारियों में शामिल हैं राजकुमार अग्रवाल. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पीपीएस अधिकारी के रूप में की. लगातार बेहतर प्रदर्शन, कानून-व्यवस्था पर मजबूत पकड़ और प्रभावी नेतृत्व के दम पर आईपीएस का मुकाम हासिल किया. करीब ढाई दशक की पुलिस सेवा के दौरान उन्होंने जहां भी जिम्मेदारी संभाली वहां अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और आम लोगों के साथ बेहतर संवाद उनकी पहचान बन गया. यही वजह रही कि उन्हें लगातार संवेदनशील जिलों और चुनौतीपूर्ण पदों पर तैनात किया जाता रहा.
जब दंगों की आग में झुलस रहा था बरेली
राजकुमार अग्रवाल का बरेली से खास रिश्ता रहा है. वर्ष 2012 में उन्होंने यहां सीओ सिटी प्रथम और बाद में सीओ सिटी द्वितीय के रूप में जिम्मेदारी संभाली. उस समय बरेली सांप्रदायिक तनाव से जूझ रहा था. एक ही साल में दो बार शहर दंगों की चपेट में आया और हालात बेहद संवेदनशील हो गए थे. बानखाना, कोहाड़ापीर, गुद्दड़बाग और जगतपुर जैसे इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित थे. हालात इतने खराब थे कि छोटी सी चूक बड़े विवाद का कारण बन सकती थी. ऐसे समय में तत्कालीन जिला प्रशासन ने राजकुमार अग्रवाल को सबसे संवेदनशील इलाकों की जिम्मेदारी सौंपी. उन्होंने केवल पुलिस बल के भरोसे हालात संभालने की कोशिश नहीं की बल्कि दोनों समुदायों के लोगों से लगातार बातचीत की. स्थानीय लोगों का भरोसा जीता और धैर्य के साथ पूरे हालात को नियंत्रित किया. उनकी सूझबूझ, शांत स्वभाव और समय पर लिए गए फैसलों की वजह से हालात सामान्य होने लगे. वरिष्ठ अधिकारियों ने भी उनकी भूमिका की खुलकर सराहना की.
एसपी देहात बनते ही ड्रग माफियाओं के खिलाफ छेड़ दिया बड़ा अभियान
वर्ष 2021 से 2023 तक जब राजकुमार अग्रवाल बरेली में एसपी देहात रहे. तब उनकी सबसे बड़ी पहचान नशा तस्करों और संगठित अपराध के खिलाफ चलाए गए अभियान से बनी. फतेहगंज पूर्वी, फतेहगंज पश्चिमी, फरीदपुर, मीरगंज समेत कई थाना क्षेत्रों में सक्रिय ड्रग तस्करों पर लगातार कार्रवाई की गई. एनडीपीएस एक्ट के तहत एक के बाद एक मुकदमे दर्ज हुए. पुलिस ने केवल गिरफ्तारी तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे नेटवर्क को खत्म करने की रणनीति अपनाई. राजकुमार अग्रवाल का मानना था कि जब तक अपराधियों की आर्थिक ताकत नहीं तोड़ी जाएगी तब तक अपराध पूरी तरह खत्म नहीं होगा. इसी सोच के साथ नशे के कारोबार से अर्जित अवैध संपत्तियों को चिन्हित किया गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई.
100 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर माफियाओं में मचा दी खलबली
राजकुमार अग्रवाल के नेतृत्व में ड्रग माफियाओं और संगठित अपराध से जुड़े अपराधियों की करीब 100 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को जब्त और कुर्क कराया गया. यह कार्रवाई उस समय जिले की सबसे चर्चित पुलिस कार्रवाइयों में शामिल रही. इतनी बड़ी आर्थिक कार्रवाई के बाद अपराध जगत में खलबली मच गई. पुलिस का साफ संदेश था कि अपराध करके कमाई गई संपत्ति अब सुरक्षित नहीं रहेगी. यही वजह रही कि कई अपराधियों के नेटवर्क कमजोर पड़ने लगे और नशे के कारोबार पर भी बड़ा असर देखने को मिला.
सिर्फ सख्ती नहीं, जनता से संवाद भी रही सबसे बड़ी ताकत
राजकुमार अग्रवाल की कार्यशैली की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उन्होंने पुलिसिंग को केवल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तक सीमित नहीं रखा. वे आम लोगों से सीधे संवाद करने में विश्वास रखते थे. किसी भी संवेदनशील मामले में वे पहले लोगों की बात सुनते, फिर कानून के दायरे में रहकर समाधान निकालते. यही कारण रहा कि कई बार तनावपूर्ण हालात भी बिना किसी बड़ी घटना के सामान्य हो गए. पुलिस और जनता के बीच भरोसा मजबूत करना उनकी प्राथमिकताओं में हमेशा शामिल रहा. उनकी इसी कार्यशैली के कारण प्रशासन भी उन पर भरोसा करता रहा और लगातार उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाती रहीं.
हमीरपुर से शुरू हुआ सफर
वर्ष 1999 बैच के पीपीएस अधिकारी रहे राजकुमार अग्रवाल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के राठ कस्बे के निवासी हैं. शुरुआती पढ़ाई नैनीताल और लखनऊ में हुई. इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की. छात्र जीवन में वे पीसीबी हॉस्टल से भी जुड़े रहे. वर्ष 2003 में झांसी से उनकी पहली तैनाती हुई. इसके बाद उन्होंने जालौन, बरेली, लखनऊ, प्रतापगढ़, कानपुर नगर, हापुड़ समेत प्रदेश के कई महत्वपूर्ण जिलों में अलग-अलग जिम्मेदारियां निभाईं. कानपुर में एसपी सिटी के रूप में भी उन्होंने अपनी कार्यशैली से पहचान बनाई, जबकि बरेली में एसपी देहात के तौर पर उनके नेतृत्व में अपराध नियंत्रण की कई बड़ी कार्रवाइयां हुईं.
काम से बनाई पहचान
राजकुमार अग्रवाल का पुलिस करियर इस बात का उदाहरण माना जाता है कि यदि कोई अधिकारी ईमानदारी, निष्पक्षता और परिणाम देने वाली कार्यशैली के साथ काम करे तो उसकी पहचान अपने आप बन जाती है. पीपीएस अधिकारी के रूप में शुरू हुआ उनका सफर आईपीएस तक पहुंचा, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि उन्होंने हर जिले में कानून का राज कायम करने और जनता का भरोसा जीतने की कोशिश की. दंगों के दौरान शांति बहाल कराने से लेकर ड्रग माफियाओं की आर्थिक कमर तोड़ने तक, राजकुमार अग्रवाल ने हर चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास किया. यही वजह है कि आज उनका नाम उत्तर प्रदेश पुलिस के उन अधिकारियों में लिया जाता है जिन्होंने अपने काम से अलग पहचान बनाई.