मैं चमत्कार को नमस्कार नहीं करता... प्रेमानंद महाराज को लेकर रामभद्राचार्य की सफाई, कहा- सबको संस्कृत पढ़नी चाहिए

Rambhadracharya: मथुरा-वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य के बयान के बाद एक तरफ जहां संतों और प्रेमानंद महाराज के भक्तों में आक्रोश है और प्रेमानंद महाराज और रामभद्राचार्य के भक्त दोनों को अपनी-अपनी जगह सही साबित करने के लिए शास्त्रार्थ करने की बात कर रहे हैं, इसी बीच जगद्गुरु रामभद्राचार्य का एक नया वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में रामभद्राचार्य प्रेमानंद महाराज पर दिये अपने बयान पर सफाई दे रहे हैं.

रामभद्राचार्य की सफाई

रामभद्राचार्य इस वीडियो में कह रहे हैं कि उन्होंने प्रेमानंद महाराज पर कोई गलत टिप्पणी नहीं की है. उन्होंने कहा कि अगर प्रेमानंद महाराज उनसे मिलने आएंगे तो वो उन्हें गले से लगाकार उन्हें आशीर्वाद देंगे.

सबको संस्कृत का अध्ययन करना चाहिये- रामभद्राचार्य

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने वीडियो में कहा कि सनातन धर्म पर आज चारों तरफ से आक्रमण हो रहा है. ऐसे में हिंदुओं को एकत्रित करने की आवश्यकता है. हमें पांच सौ वर्ष के संघर्ष के बाद राम मंदिर मिला. जल्द ही श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी भी मिलेंगे. लेकिन इसके लिए सबको एकजुट होना होगा. जहां तक प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी का सवाल है मैंने उनपर कुछ गलत नहीं कहा है. एक आचार्य होने के नाते मैं यही कहूंगा कि हरेक सनातनी को संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए. आज भी मैं 18-18 घंटे पढ़ता हूं.

रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज पर दिये अपने बयान को दोहराते हुए कहा कि, "मैंने प्रेमानंद महाराज के लिए ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है लेकिन हां, मैं चमत्कार को नमस्कार नहीं करता.. मैंने प्रेमानंद महाराज के लिए कोई गलत टिप्पणी नहीं की है और न ही करूंगा. वो जब भी मुझसे मिलने आएंगे मैं उन्हें गले से लगाकार उन्हें अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद दूंगा."

