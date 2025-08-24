जौनपुर के गिरिधर मिश्रा कैसे बने रामभद्राचार्य? प्रेमानंद महाराज को चुनौती देने पर भड़का संत समाज

Rambhadracharya: रामभद्राचार्य का एक बयान खूब वायरल हो रहा है. इसके बाद संतों ने रामभद्राचार्य के बयान पर नाराजगी जताई है. दरअसल, रामभद्राचार्य ने एक साक्षात्‍कार के दौरान प्रेमानंद महाराज को लेकर खुली चुनौती दे दी. वायरल वीडियो में रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि प्रेमानंद बालक के समान हैं. चमत्‍कार अगर है तो मैं चैलेंज करता हूं मेरे सामने प्रेमानंद जी एक अक्षर संस्‍कृत बोलकर दिखा दें. या फ‍िर मेरे कहे हुए संस्‍कृत श्लोक का अर्थ समझा दें....उनका यह बयान खूब वायरल हो रहा है. संत-समाज उनके बयान को लेकर नाराजगी जता रहा है. आइये जानते हैं कौन हैं रामभद्राचार्य?...

कौन हैं रामभद्राचार्य?

जानकारी के मुताबिक, रामभद्राचार्य का जन्म उत्‍तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हुआ था. वह सरयूपारी ब्राह्मण थे और मकर संक्राति के दिन वर्ष 1950 में वो पैदा हुए थे. जगद्गुरु रामभद्राचार्य का असली नाम गिरिधर मिश्रा था. उनकी माता का नाम शचि देवी और पिता का नाम राजदेव मिश्रा था. उनके दादा की चचेरी बहन मीरा बाई की अनन्य भक्त थी, इसलिए उनका नाम गिरिधर रखा गया.

दोनों आंख की रोशनी खो दी

रामभद्राचार्य दो महीने की उम्र में ही अपनी दोनों आंखों की रोशनी खो दी. आंखों में रोहे नाम की संक्रामक बीमारी हो गई थी. परिवार वाले उन्हें एक स्थानीय चिकित्सक के पास ले गए, जिन्होंने उनकी आंख में जो गर्म द्रव डाला, उससे उनकी आंखों की रोशनी चली गई.

ज्ञानपीठ और पद्मविभूषण सम्मान

लंबे समय तक इलाज के बाद भी उनकी आंख की रोशनी नहीं लौटी. उनके पिता राजदेव म‍िश्रा मुंबई में नौकरी करते थे. रामभद्राचार्य ने महाभारत, रामायण, सुखसागर, विश्रामसागर, ब्रजविलास,सुखसागर जैसे तमाम ग्रंथ सुनकर ही कंठस्थ कर लिए. रामभद्राचार्य तुलसी पीठ के संस्‍थापक हैं. उन्‍हें साल 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्‍कार से सम्‍मान‍ित किया गया था. रामभद्राचार्य को 22 भाषाओं का ज्ञान है. उन्‍हें पद्मविभूषण सम्मान भी म‍िल चुका है.

