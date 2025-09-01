मायूस और उदास बादशाह प्रेमानंद महाराज की शरण में, रिश्तों को लेकर पूछे सवाल पर मिला गुरुमंत्र, चेहरे पर लौटी रौनक
मायूस और उदास बादशाह प्रेमानंद महाराज की शरण में, रिश्तों को लेकर पूछे सवाल पर मिला गुरुमंत्र, चेहरे पर लौटी रौनक

Badshah Meet Premanand Maharaj: राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के बाद अब रैपर-सिंगर बादशाह वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए पहुंचे. उदास मन और चेहरे पर परेशानी लेकर पहुंचे बादशाह जब महाराज जी का जवाब सुन वापस लौटे तो चेहरे पर मुस्कान और संतुष्टी का भाव था.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 01, 2025, 06:38 PM IST
Mathura: 'जुगनू', 'बापूजी' और 'कर गयी चुल' जैसे अपने मस्ती भरे गानों से लाखों दिलों पर राज करने वाले सिंगर और रैपर बादशाह वृंदावन की गलियों में भक्ति रंग में रंगे नजर आए. बादशाह अपने भाई के साथ मथुरा-वृंदावन के मशहूर संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे थे. अपने भाई के साथ महाराज जी के दर्शन का एक वीडियो भी सामने आया है. ज्यादातर हंसते और मुस्कुराते रहने वाले बादशाह इस वीडियो में बड़े ही मायूस और उदास दिखाए दिये. उनके भाई ने प्रेमानंद महाराज से जीवन और संबंधों पर गहरे सवाल पूछे जिनका जवाब बादशाह ने बड़ी गंभीरता से सुना. 

बादशाह के भाई ने क्या पूछा
बादशाह के भाई ने प्रेमानंद महाराज के आगे हाथ जोड़ते हुए पूछा कि इस दुनिया में सब सच सुनना चाहते हैं, लेकिन जब कोई सच बोलता है तो रिश्ते खराब हो जाते हैं. प्यार दूर हो जाता है. और फिर  इंसान अंदर से खत्म हो जाता है. वह अपना कर्म ठीक से नहीं कर पाता है. सत्य की चाह उतनी ही रहती है. लेकिन सत्य बोलते ही सब पीछे हट जाते हैं. जैसे कोई श्राप मिला हो.  

प्रेमानंद महाराज का जवाब
इस सवाल पर प्रेमानंद महाराज जी ने हंस कर जवाब दिया. उन्होंने कहा हमें अपना हृदय मजबूत रखना चाहिये. सत्य स्वंय ईश्वर है. जो सत्य बोलता है उसका साथ भगवान भी देते हैं. पूरा संसार असत्य बोलने में लगा है. इसलिए जब आप सत्य बोलते हो तो आपका पक्ष लेने वाला कोई नहीं मिलता. लेकिन वो (ईश्वर)आपका पक्ष लेगा. जिनके पक्ष लेने मात्र से सबका कल्याण हो जाता है. इसलिए सत्य पर ही चलना चाहिए, सत्य पर अडिग रहना चाहिए. 

यह जवाब सुनकर बादशाह के चेहरे के भाव हल्के हो गए, चिंता और परेशानी उनके चेहरे से गायब हो गई

क्या है बादशाह का असली नाम 
बता दें कि बादशाह का असली नाम आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया है. वर्ष 2006 में बादशाह ने हनी सिंह के साथ माफिया मुंडीर ग्रुप से रैप और सिंगिंग में करियर की शुरुआत की थी. वो  'DJ वाले बाबू', 'अभी तो पार्टी शुरू हुई है', 'कर गयी चुल', और 'गेंदा फूल' जैसे गानों से रैप म्यूजिक के बादशाह बन गए है. बादशाह की नेट वर्थ ( Badshah Net Worth) 30-40 करोड़ रुपये बताई जाती है. 

;