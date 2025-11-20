Advertisement
Mathura News: 50 गज जमीन के लिए साध्वी की हत्या का खुलासा, मथुरा में 11 महीने बाद पकड़े गए छह आरोपी

Mathura News: वृंदावन में 70 वर्षीय साध्वी चित्रा दासी की 50 गज मकान हथियाने के लिए गला घोंटकर हत्या कर शव जला दिया गया था. फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर मकान भी बेच दिया गया था अब मथुरा पुलिस ने 11 महीने बाद इस मामलें में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 20, 2025, 12:14 PM IST
Mathura News: 50 गज जमीन के लिए साध्वी की हत्या का खुलासा, मथुरा में 11 महीने बाद पकड़े गए छह आरोपी

मथुरा न्यूज/कन्हैया लाल शर्मा :  उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में स्थित गोशाला नगर में 70 वर्षीय साध्वी चंद्र मुखी देवी उर्फ चित्रा दासी की हत्या और फिर शव को जलाकर सबूत मिटाने के मामले का पुलिस ने 11 महीने बाद पर्दाफाश किया है.  पुलिस ने इस अपराध में शामिल मुख्य आरोपी अभिषेक शर्मा समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. यह वारदात केवल 50 गज के मकान पर कब्जा जमाने की नीयत से की गई थी

कौन थी साध्वी ?
बिहार मूल की साध्वी चित्रा दासी पिछले 35 वर्षों से वृंदावन में अकेली रहकर भजन-परिक्रमा करती थीं.  21 दिसंबर 2024 को अचानक उनके लापता होने से संत समाज में हड़कंप मच गया.  साध्वी के गुरु भाई संत लाड़ली दास ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी, लेकिन शुरुआती जांच में कोई सफलता नहीं मिली.  बाद में संतों के दबाव पर एसएसपी ने जांच सीओ सिटी आशना चौधरी को सौंपी, जिन्होंने 20 दिन के भीतर पूरा मामला उजागर कर दिया

जमीन हथियाने के लिए रची गई हत्या की साजिश
पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी अभिषेक शर्मा जिम के सामान के चलते बढ़े कर्ज में डूबा हुआ था.  आर्थिक तंगी से परेशान होकर उसने साध्वी की 50 गज की संपत्ति बेचकर कर्ज उतारने की योजना बनाई.   इस साजिश में उसके दोस्त विकास मिश्रा और अन्य साथी शामिल हो गए. 

दिसंबर 2024 में अभिषेक और विजय सिंह, मौहम्मद वकील, मौहम्मद आरिफ और ओमकार सिंह ने मिलकर साध्वी की गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपियों ने शव को केसी घाट ले जाकर जला दिया ताकि पुलिस को कोई सबूत न मिल सके. हत्या के बाद वे साध्वी के घर लौटे और आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत संपत्ति के सभी मूल दस्तावेज चुरा ले गए.

फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर बेच दिया मकान
साजिश यहीं खत्म नहीं हुई. पुलिस के अनुसार आरोपियों ने शाहजहांपुर से साध्वी का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया, जिसमें उन्हें शाहजहांपुर का निवासी दिखाया गया. फर्जी दस्तावेज तैयार करने के बाद अभिषेक और उसके साथियों ने 2 मई 2025 को साध्वी का मकान बेच भी दिया

मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी अभिषेक शर्मा, विजय सिंह, वकील मोहम्मद, मोहम्मद आरिफ, ओमकार सिंह और विकास मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अब संपत्ति की बिक्री, फर्जी प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेजों की तकनीकी जांच कर रही है.

Mathura News

