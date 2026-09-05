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लक्ष्मी नारायण चौधरी के बयान पर RLD का पलटवार, रालोद जिलाध्यक्ष बोले- ‘अखिलेश की वकालत क्यों?

Mathura News: यूपी के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल रालोद पर टिप्पणी कर नई बहस छेड़ दी. रालोद ​नेता ने लक्ष्मी नारायण चौधरी पर पलटवार किया है.

Written ByKanhaiya Lal Sharma
Published: Sep 05, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 06:49 PM IST
लक्ष्मी नारायण चौधरी के बयान पर RLD का पलटवार, रालोद जिलाध्यक्ष बोले- ‘अखिलेश की वकालत क्यों?
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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Kanhaiya Lal Sharma

Kanhaiya Lal Sharma

उत्तर प्रदेश में जनपद मथुरा के रहने वाले कन्हैया लाल शर्मा वर्ष 2005 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने मास कम्यूनिकेशन के साथ एम.ए. (पॉलिटिकल साइंस) की डिग्री हासिल की है. वर्तमान में वे वर्ष 2018 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले वह ईटीवी (ETV), नियो न्यूज़, एपीएन (APN), ओके इंडिया, NNIS और खोज इंडिया जैसे  मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्हें दो दशकों का लंबा अनुभव है और  ब्रज क्षेत्र की राजनीतिक, प्रशासनिक व क्षेत्रीय खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं.

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