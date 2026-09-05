लक्ष्मी नारायण चौधरी के बयान पर RLD का पलटवार, रालोद जिलाध्यक्ष बोले- ‘अखिलेश की वकालत क्यों?

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Mathura News: यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री व बीजेपी नेता लक्ष्मीनारायण चौधरी की ओर से राष्ट्रीय लोक दल (RLD), जाट समाज और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर दिए गए बयान को लेकर सियासत गरमा गई है. रालोद के मथुरा जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह प्रमुख ने मंत्री के बयान को बेहद आपत्तिजनक, निंदनीय और गठबंधन धर्म की मर्यादा के खिलाफ करार दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की बयानबाजी से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है और सहयोगी दलों के बीच गलतफहमियां पैदा होती हैं.
'चुनावी आंकड़े और स्ट्राइक रेट का रखें ध्यान'
रालोद जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 62 सीटें जीती थीं, जबकि 2024 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट घटकर 44 प्रतिशत (75 में से 33 सीटें) रह गया. इसके विपरीत RLD ने चुनाव में 100 प्रतिशत स्ट्राइक रेट दर्ज करते हुए अपनी दोनों सीटों पर जीत दर्ज की. उन्होंने कहा कि राजनीति में हर चुनाव नए मुद्दों और नए समीकरणों के आधार पर लड़ा जाता है.
'चौधरी परिवार के प्रति रहें कृतज्ञ'
प्रीतम सिंह ने याद दिलाया कि मंत्रीजी ने खुद अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत लोकदल से की थी. चौधरी साहब की तीनों पीढ़ियों ने उन्हें अलग-अलग समय पर चुनाव लड़ाया, जिसके लिए उन्हें RLD और चौधरी परिवार के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए.
स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देने की दी सलाह
रालोद को सिर्फ एक वर्ग की पार्टी बताए जाने पर प्रीतम सिंह ने कहा कि RLD किसानों, गरीबों, मजदूरों और सभी समाजों का प्रतिनिधित्व करती है. उन्होंने मंत्री को बेकार की छींटाकशी छोड़कर क्षेत्र की बंद पड़ी छाता शुगर मिल चालू कराने जैसे किसान हित के वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी.
सपा-कांग्रेस से सांठगांठ की जताई आशंका
रालोद नेता ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मंत्री जिस तरह अखिलेश यादव की वकालत कर रहे हैं, उससे लगता है कि वह अपनी टिकट को लेकर आशंकित हैं और सपा-कांग्रेस गठबंधन के साथ साठगांठ की फिराक में हैं. उन्होंने साफ किया कि जयंत चौधरी के नेतृत्व में RLD एनडीए की मजबूत साझेदार है और आगामी विधानसभा चुनाव दोनों दल मिलकर लड़ेंगे.
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