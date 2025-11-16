मथुरा में RLD का शक्ति प्रदर्शन, अध्यक्ष की होगी घोषणा, पार्टी की राजनीतिक दिशा तय करेगा राष्ट्रीय अधिवेशन

मथुरा में राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) का राष्ट्रीय अधिवेशन आज कोसीकलां में आयोजित किया जाएगा. यह अधिवेशन कोसी अनाज मंडी में होगा, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी करेंगे. राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के नए अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी. अधिवेशन में महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी और भविष्य की रणनीतियों पर विचार किया जाएगा. इस आयोजन में देशभर से लाखों कार्यकर्ता शामिल होंगे. इसमें विभिन्न क्षेत्रों में संगठन विस्तार और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी निर्णय लिए जाएंगे.

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा

राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा की जाएगी. आयोजन में सभी राज्यों से पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे. यह बैठक संगठन को मजबूत करने और भविष्य की राजनीतिक रणनीति तय करने के लिए बहुत अहम होगी.

अधिवेशन में पार्टी नेतृत्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने के लिए खास फैसले लेगा. इसके अलावा, संगठन का विस्तार करने, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे प्रस्तावों पर भी चर्चा की जाएगी. किसान एवं युवा केंद्रित कार्यक्रमों पर भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए जाएंगे.

पार्टी का सदस्यता अभियान 14 अप्रैल को डा. भीमराव आंबेडकर जयंती पर शुरू किया गया था, जो 31 अक्टूबर लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती तक चला.अभियान पार्टी के इतिहास में सबसे व्यापक और सफल रहा और लाखों नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया.

जयंत चौधरी पहली बार कब बने राष्ट्रीय अध्यक्ष

दरअसल, फिलहाल रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ही हैं. वह पहली बार मई 2021 में रालोद के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे. पार्टी ने उस वक्त कहा था कि पिता चौधरी अजित सिंह के निधन के बाद चौधरी जयंत को इस पद के लिए चुना गया है. चौधरी अजित सिंह का कोरोना वायरस संक्रमण के चलते छह मई 2021 को निधन हो गया था. उसके बाद चौधरी जयंत को दूसरी बार सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया था. इस बार भी माना जा रहा है कि चौधरी जयंत को राष्ट्रीय अध्यक्ष का ताज सर्वसम्मति से पहना दिया जाएगा.