Zee UP-UttarakhandMathura

भदोही से मथुरा तक दर्दनाक हादसे, कहीं अज्ञात वाहन ने तीन युवकों को रौंदा, तो कहीं तेज रफ्तार ने ली महिला की जान

UP Accident News: उत्तर प्रदेश के भदोही, मथुरा और बुलंदशहर में दर्दनाक सड़क हादसे हुए हैं. जहां भदोही में अज्ञात वाहन ने तीन युवकों को रौंद डाला, वहीं मथुरा में तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई. जिससे महिला की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि, बुलंदशहर में सड़क हादसे में बाइक सवार की जान चली गई. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Dec 12, 2025, 12:48 PM IST
UP Accident News
UP Accident News

UP Accident News: उत्तर प्रदेश के भदोही, मथुरा और बुलंदशहर में भीषण दुर्घटना हुई है. इन अलग-अलग जिलों में सड़क हादसे से करीब चार लोगों की मौत हो गई है. जबकि, कई लोगों के घायल होने की खबर है. जहां मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. चलिये जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना...

अज्ञात वाहन ने युवकों को रौंदा
पहले बात करेंगे भदोही की, जहां गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के छतमी नेशनल हाईवे 19 पर अज्ञात वाहन बाइक सवार युवकों को रौंदते हुए चली गई. जिससे दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि, एक बाइक सवार युवक की हालत गंभीर बनी हुई है. बाइक सवार तीन युवक गोपीगंज की तरफ जा रहे थे, तभी वाराणसी की ओर से आ रही तेज रफ्तार अज्ञात वाहन बाइक सवारों को रौंदते हुए चली गई. 

सूचना के बाद NHAI की टीम और सरकारी एंबुलेंस मौके पर पहुंची. इसके बाद घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने अरशद(22) और फैजान(22) को मृत घोषित कर दिया. जबकि, गंभीर रूप से घायल मनीष बिंद(20) को प्राथमिक उपचार के बाद ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया गया 

बुलंदशहर में भीषण हादसा
अब बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां सड़क किनारे खड़ा ट्रक हादसे की वजह बन गई. बताया जा रहा है कि बाइक सवार गुलावठी से खरीदारी कर घर वापस लौट रहे थे. इसी दौरान गुलावठी क्षेत्र के मिट्ठेपुर गांव के पास वो हादसे का शिकार हो गए. इस हादसे में बाइक सवार जितेंद्र उर्फ भीम की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई. जबकि, साथी सगीर मामूली रूप से घायल बताया जा रहा है. 

तेज रफ्तार का कहर
उधर मथुरा में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. यहां तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई. बाइक पर पति-पत्नी सवार थे. इस हादसे में पत्नी की मौत हो गई है. जबकि, पति गंभीर रूप से घायल है. बताया जा रहा है कि बाइक सवार दंपत्ति आगरा से राया की तरफ जा रहे थे, तभी थाना महावन इलाके के जयपुर बरेली हाईवे पर बाइक सवार दंपत्ति हादसे का शिकार हो गए. 

सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. जबकि, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

यह भी पढ़ें: Hapur News: कार से उतरते ही लड़खड़ाकर धड़ाम से गिरे, फिर व्यापारी की सांस भी रूक गई...दोस्त ने चंद मिनटों में टाली अनहोनी

