'भारत को विश्व गुरु बनने से अब कोई नहीं रोक सकता...' RSS प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू एकता की भरी हुंकार!

Mathura News: अगर हिंदू एकजुट हुए तो आने वाले 2030 वर्षों में भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, यह बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वृंदावन स्थित सुदामा कुटी आश्रम में कही

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 10, 2026, 08:57 PM IST
RSS chief Mohan Bhagwat
Mathura News/कन्हैया लाल शर्मा:  वृंदावन की सुदामा कुटी आश्रम के शताब्दी महोत्सव में भाग लेने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे.  उन्होंने सुदामा कुटी के महंत सुदीक्षक दास महाराज, मणि ऋषि, साध्वी ऋतंभरा, मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज समेत अनेक संतों के सान्निध्य में दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. 

इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि भक्ति ही वास्तविक शक्ति है.  उन्होंने कहा कि पश्चिम खुद को सृष्टि का स्वामी मानता है, जबकि हम भारतीय सृष्टि के स्वामी नहीं बल्कि उसका अभिन्न अंग हैं.  भागवत ने कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, लेकिन बाहरी शक्तियां हमें जातियों और वर्गों में बांटकर देखती हैं.  उन्होंने हिंदुओं से आह्वान किया कि सभी को एकजुट होना होगा, साथ बैठना, उठना, भोजन करना और संवाद बढ़ाना होगा.  उन्होंने कहा कि यही आरएसएस का कुटुंब प्रबोधन का उद्देश्य है.  

आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हमने बलिदान देकर सनातन धर्म की रक्षा की है और आज पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति का डंका बज रहा है.  संघ का कार्य भक्ति भाव से राष्ट्र सेवा करना है और शक्ति जागरण का यह कार्य संतों के मार्गदर्शन से ही संभव है, इसी कारण वे ऐसे आयोजनों में शामिल होते हैं. 

भागवत ने कहा कि यदि हम जागृत होकर खड़े हो जाएं तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमारे सामने टिक नहीं सकती.  संकट धैर्य और एकता से ही टूटते हैं.  जैसे-जैसे सनातनी हिंदू एक होते जाएंगे, नकारात्मक शक्तियां स्वतः कमजोर होती जाएंगी.  उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि हिंदू समाज एकजुट रहा, तो आने वाले 20 से 30 वर्षों में भारत विश्व गुरु बनेगा, और उसे रोक पाना किसी के लिए संभव नहीं होगा. 

मंच पर मौजूद प्रमुख संत-महात्मा
पीपा पीठाधीश्वर बलराम दास महाराज, कमल नयन दास महाराज, साध्वी ऋतंभरा, ज्ञानानंद महाराज, गौरी शंकर दास महाराज, कुमार स्वामी, राजेंद्र दास महाराज, भूरी वाले बाबा, सुदर्शन दास महाराज, मनोज मोहन शास्त्री तथा विहिप के वरिष्ठ नेता दिनेश जी मौजूद रहे. 
 

Mathura News

