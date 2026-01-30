Mathura News: बांके बिहारी मंदिर से चांदी गायब! भक्तों में हड़कंप, अफवाहों पर प्रबंधन ने ऐसे लगाया विराम

कन्हैया लाल शर्मा/मथुरा: विश्व प्रसिद्ध ठाकुर श्रीबांकेबिहारी मंदिर में गर्भगृह की चौखट और देहरी से चांदी गायब होने की खबरों ने बीते दिनों श्रद्धालुओं के बीच चिंता और चर्चाओं का माहौल बना दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ वीडियो में इसे चांदी चोरी से जोड़कर दिखाया गया, जिसके बाद मंदिर प्रबंधन को स्थिति स्पष्ट करने के लिए सामने आना पड़ा. मंदिर की हाई पावर्ड प्रबंध कमेटी ने साफ कहा है कि यहां कोई चोरी नहीं हुई, बल्कि चांदी को नुकसान भक्तों द्वारा अर्पित किए जा रहे केमिकल युक्त इत्र के कारण हुआ है.

मंदिर प्रबंधन ने बताई चांदी गायब होने की वजह

मंदिर प्रबंधन के अनुसार, गर्भगृह की चौखट पर एक श्रद्धालु के सहयोग से करीब साढ़े दस किलो चांदी की परत चढ़ाई गई थी. वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत श्रद्धालु ठाकुरजी की सेवा में चौखट और देहरी पर इत्र अर्पित करते हैं. लेकिन जांच में यह सामने आया कि बाजार में उपलब्ध कई इत्रों में मिलावट और तेज रसायन होते हैं, जो चांदी के सीधे संपर्क में आने पर रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं. इसी प्रक्रिया में चांदी धीरे-धीरे गलती चली गई और कई स्थानों पर पूरी तरह कट गई, जिससे नीचे की लकड़ी नजर आने लगी.

वायरल वीडियों में तथ्य को गलत ढंग से बताया गया

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में इसी स्थिति को गलत ढंग से पेश करते हुए चांदी चोरी का दावा किया गया. चूंकि मौजूदा समय में चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर हैं, इसलिए इन अफवाहों ने तेजी से तूल पकड़ लिया. मंदिर की हाई पावर्ड प्रबंध कमेटी के सदस्य दिनेश गोस्वामी ने इन दावों को भ्रामक बताया और कहा कि यह मामला पूरी तरह रसायनों के दुष्प्रभाव से जुड़ा है, न कि किसी आपराधिक घटना से.

Add Zee News as a Preferred Source

चोरी की अफवाह के बाद प्रबंधन का बड़ा फैसला

भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए मंदिर प्रबंधन ने कई अहम फैसले लिए हैं. गर्भगृह की दीवारों और चौखट के आसपास हाई-टेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि सुरक्षा और निगरानी मजबूत हो सके. साथ ही श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वे चौखट पर सीधे इत्र न चढ़ाएं. इसके अलावा, जहां-जहां चांदी को नुकसान पहुंचा है, वहां मरम्मत और संरक्षण की योजना पर भी विचार किया जा रहा है.

मंदिर प्रबंधन का कहना है कि ठाकुरजी की सेवा में आस्था जरूरी है, लेकिन उसके साथ जागरूकता भी उतनी ही अहम है, ताकि धार्मिक धरोहर सुरक्षित रह सके.

ये भी पढ़ें: सोने चांदी की छड़ें, प्राचीन सिक्के, जानें बांके बिहारी मंदिर के तोषखाने से दूसरे दिन की तलाशी में क्या-क्या मिला