मथुरा में 'रन फॉर यूनिटी', पुलिसकर्मियों और स्कूली बच्चों ने लगाई दौड़, सरदार पटेल की जयंती पर दिया बड़ा संदेश

Mathura News: मथुरा में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत भव्य ‘रन फॉर यूनिटी’ आयोजित हुई. प्रशासन और पुलिस द्वारा निकाली गई रैलियों में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्कूली बच्चे शामिल हुए तथा एकता और अखंडता का संकल्प दिलाया गया.

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 31, 2025, 12:40 PM IST
Mathura News: मथुरा में देश के पूर्व उपप्रधानमंत्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारत को एकसूत्र में पिरोने वाले ‘लौह पुरुष’ सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर शुक्रवार को मथुरा में ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया. इस अवसर पर शहर में प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा भव्य ‘रन फॉर यूनिटी’ रैलियों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, स्वंयसेवी संगठनों के सदस्य और स्कूली बच्चे शामिल हुए.

प्रशासन की ओर से भव्य एकता रैली
प्रशासन द्वारा आयोजित मुख्य रैली सेठ बी.एन. पोद्दार इंटर कॉलेज से प्रारंभ हुई. उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया.  रैली शहर के प्रमुख मार्गों टैंक चौराहा, मच्छी फाटक पुल और धौली प्याऊ तिराहा से होते हुए रेलवे ग्राउंड स्थित ‘ब्रज-रज उत्सव’ मंच तक पहुंची. रैली के शुभारंभ से पहले कैबिनेट मंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और स्कूली बच्चों को राष्ट्रीय एकता व अखंडता बनाए रखने का संकल्प दिलाया.कार्यक्रम में पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं विधायक श्री कांत शर्मा, विधायक पूरण प्रकाश, भाजपा महानगर अध्यक्ष हरिशंकर यादव, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे. सभी ने सरदार पटेल के राष्ट्रनिर्माण में ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया.

पुलिस विभाग ने भी दिया एकता का संदेश
इसी क्रम में पुलिस विभाग द्वारा भी पुलिस लाइन में ‘रन फॉर यूनिटी’ का आयोजन किया गया. रैली को एसएसपी श्लोक कुमार और सीओ सिटी आशना चौधरी ने संयुक्त रूप से रवाना किया. पुलिस कर्मियों के साथ पुलिस मॉडर्न स्कूल के छात्र-छात्राओं ने हाथों में तिरंगा लेकर शहर में राष्ट्रीय एकता, भाईचारे और सामाजिक समरसता का संदेश दिया.

“पटेल का सपना साकार हो रहा है” श्री कांत शर्मा
कार्यक्रम में संबोधित करते हुए पूर्व ऊर्जा मंत्री श्री कांत शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सरदार पटेल के उस सपने की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें भारत एकजुट, मजबूत और आत्मनिर्भर हो. उन्होंने कहा कि आज देश आंतरिक और बाहरी दोनों स्तरों पर अधिक सशक्त होकर नए आयाम स्थापित कर रहा है.

