मथुरा में सनी लियोनी की एंट्री पर भड़का संत समाज, नए साल पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर विरोध, जिलाधिकारी को लिखा पत्र

कन्हैया लाल शर्मा/ मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा में नए साल के अवसर पर अभिनेत्री सनी लियोनी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर संत समाज में गहरा आक्रोश है. कार्यक्रम को लेकर संत समाज ने गहरा विरोध जताते हुए जिला प्रशासन को पत्र लिखकर कार्यक्रम को रद्द करवाने की मांग की है.

मथुरा में अभिनेत्री सनी लियोनी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर गहरा विरोध देखा जा रहा है. संत समाज ने एकजुट होकर इस कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने नए साल पर होने वाले सनी लियोनी के प्रस्तावित कार्यक्रम को रद्द करने की मांग करते हुए जिला अधिकारी को पत्र लिखा है.

दिनेश फलाहारी महाराज और छोटे पुंडरीक महाराज ने कहा कि वो सनी लियोनी के फूहड़ कार्यक्रम से धर्मनगरी को कलंकित नहीं होने देंगे.उन्होंने कहा कि सनी के जरिये फूहड़ता और अश्लीलता परोसने की तैयारी की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

साधु संतों ने कहा कि सनी लियोनी पोर्न फिल्में बना चुकी हैं. ये दिव्य गोलोक भूमि है और इस भूमि पर किसी पोर्न स्टार का कार्यक्रम धार्मिक भावनाओं को भड़काने की साजिश है. यहां लोग साधना करने, पूजा-पाठ करने आते हैं. इसलिए ब्रजभूमि पर सनी को कदम रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती है.

दिनेश फलाहारी महाराज ने अपने पत्र में लिखा है, "महोदय अनुरोध है कि नव वर्ष के अवसर पर पोर्न स्टार सनी लियोनी का कार्यक्रम होटल ललिता ग्राउंड और होटल टा ट्रक में थाना- हाईवे जनपत, मथुरा में होने जा रहा है. इस कार्यक्रम में फूहड़ता और अश्लीलता परसोने की तैयारी हो रही है. इस ब्रजभूमि में हमारे श्री अराध्य श्रीकृष्ण कन्हैया ने रासलीलाएं की हैं. यहां पर आकर संपूर्ण विश्व के सनातनी भजन और पूजा-पाठ करते हैं. ऐसी दिव्य गोलोक भूमि को कुछ लोग साजिश के तहत बदनाम करना चाहते हैं. ऐसे कार्यक्रम कराकर धार्मिक भावनाओं को भड़काना चाहते हैं. इसलिए आपसे अनुरोध है कि पोर्न स्टार सनी लियोनी के कार्यक्रम को निरस्त कराकर आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की कृपा करें."

ये भी पढ़ें: अलीगढ़-मथुरा रोड पर नए साल में फर्राटा भरेंगे वाहन! चौड़ीकरण के लिए 100 करोड़ का बजट मंजूर, मथुरा-बरेली हाईवे तक कनेक्टिविटी होगी आसान

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.