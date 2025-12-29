Advertisement
मथुरा में सनी लियोनी की एंट्री पर भड़का संत समाज, नए साल पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर विरोध, जिलाधिकारी को लिखा पत्र

Mathura News: मथुरा में नए साल पर होने वाले सनी लियोनी के प्रस्तावित कार्यक्रम के खिलाफ संतों ने मोर्चा खोल दिया है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि न्यास ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर सनी के कार्यक्रम को निरस्त कर आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. 

Dec 29, 2025
मथुरा में सनी लियोनी की एंट्री पर भड़का संत समाज, नए साल पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर विरोध, जिलाधिकारी को लिखा पत्र

कन्हैया लाल शर्मा/ मथुरा:  श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा में नए साल के अवसर पर अभिनेत्री सनी लियोनी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर संत समाज में गहरा आक्रोश है. कार्यक्रम को लेकर संत समाज ने गहरा विरोध जताते हुए जिला प्रशासन को पत्र लिखकर कार्यक्रम को रद्द करवाने की मांग की है. 

मथुरा में अभिनेत्री सनी लियोनी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर गहरा विरोध देखा जा रहा है. संत समाज ने एकजुट होकर इस कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने नए साल पर होने वाले सनी लियोनी के प्रस्तावित कार्यक्रम को रद्द करने की मांग करते हुए जिला अधिकारी को पत्र लिखा है. 

दिनेश फलाहारी महाराज और छोटे पुंडरीक महाराज ने कहा कि वो सनी लियोनी के फूहड़ कार्यक्रम से धर्मनगरी को कलंकित नहीं होने देंगे.उन्होंने कहा कि सनी के जरिये फूहड़ता और अश्लीलता परोसने की तैयारी की जा रही है. 

साधु संतों ने कहा कि सनी लियोनी पोर्न फिल्में बना चुकी हैं. ये दिव्य गोलोक भूमि है और इस भूमि पर किसी पोर्न स्टार का कार्यक्रम धार्मिक भावनाओं को भड़काने की साजिश है. यहां लोग साधना करने, पूजा-पाठ करने आते हैं. इसलिए ब्रजभूमि पर सनी को कदम रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती है. 

दिनेश फलाहारी महाराज ने अपने पत्र में लिखा है, "महोदय अनुरोध है कि नव वर्ष के अवसर पर पोर्न स्टार सनी लियोनी का कार्यक्रम होटल ललिता ग्राउंड और होटल टा ट्रक में थाना- हाईवे जनपत, मथुरा में होने जा रहा है. इस कार्यक्रम में फूहड़ता और अश्लीलता परसोने की तैयारी हो रही है. इस ब्रजभूमि में हमारे श्री अराध्य श्रीकृष्ण कन्हैया ने रासलीलाएं की हैं. यहां पर आकर संपूर्ण विश्व के सनातनी भजन और पूजा-पाठ करते हैं. ऐसी दिव्य गोलोक भूमि को कुछ लोग साजिश के तहत बदनाम करना चाहते हैं. ऐसे कार्यक्रम कराकर धार्मिक भावनाओं को भड़काना चाहते हैं. इसलिए  आपसे अनुरोध है कि पोर्न स्टार सनी लियोनी के कार्यक्रम को निरस्त कराकर आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की कृपा करें."

