शाहिद ने मथुरा में खरीदा घर, शुरू किया कारोबार...कुछ हिंदू परिवारों को नहीं आया रास, हंगामे के बाद लटका ताला

Mathura News: मथुरा में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर हिंदू समुदाय मुसलमान को हिंदू का मकान खरीदने पर उसे खाली कराने की जिद पर उतर आए हैं. कई सारे आरोप घर के नए मालिक पर लगाए जा रहे हैं.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Nov 29, 2025, 10:07 AM IST
Mathura News
Mathura News

मथुरा/पारस गोयल: मेरठ में सदर बाजार थापर नगर की गली नंबर-7 में एक मुस्लिम परिवार ने मकान खरीदकर दूध का कारोबार शुरू कर दिया.  इसकी जानकारी मिलने पर शुक्रवार देर शाम दूसरे संप्रदाय के लोगों ने विरोध कर दिया.  हिन्दू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और मुस्लिम परिवार से मकान खाली कराने की जिद पर अड़ गए.  नारेबाजी शुरू होने पर पुलिस पहुंची. पुलिस ने मकान खाली कराया और शनिवार को दोनों पक्ष को सदर थाने में बुलाया.

शाहिद कुरैशी परिवार के साथ नए मकान में रहने आए
दरअसल,शाहिद कुरैशी ने अनुभव कालरा व रीना कालरा से करीब एक करोड़ रुपये में ये मकान खरीदा था. पांच दिन पहले रजिस्ट्री कराकर शाहिद कुरैशी परिवार के साथ यहां रहने आए और दूध का कारोबार शुरू किया.  स्थानीय लोगों का आरोप है कि दूध लेने आने वाले ग्राहकों की गाड़ियों और बाइक से गली में जाम लगने लगा है. आने-जाने वाले लोगों को परेशानी होने लगी. यहां शराब का सेवन किया जाता है. स्थानीय लोगों की सूचना पर शुक्रवार शाम देर शाम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे. यहां के लोग चाहते हैं कि यहां पर से ये चले जाएं. कोई भी हिंदू मकान यहां पर मकान खरीद लेगा.

मकान बिकाऊ के पोस्टर हाथ में लेकर पलायन करने की चेतावनी
इसके साथ ही नारेबाजी कर रहे लोगों ने मकान बिकाऊ के पोस्टर हाथ में लेकर पलायन करने की चेतावनी दी है. उन्होंने थापर नगर चौकी इंचार्ज को ज्ञापन दिया. कॉलोनी के लोगो ने हाथों में पलायन लिखी तख्तियां लेकर खूब नारेबाजी की. हंगामा होने पर सदर बाजार थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई.  पुलिस ने लोगों को काफी समझाया, लेकिन पंजाबी समाज के लोग नहीं माने.

पुलिस ने लगाया मकान पर ताला
उन्होंने चेतावनी दी कि शाहिद कुरैशी से मकान खाली कराओ. तनाव बढ़ता हुआ देखकर पुलिस ने शाहिद और उसके परिवार को जलीकोठी भेजकर यहां मकान में ताला लगा दिया.

