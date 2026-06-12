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'गाय को पशु कहने वालों को वोट नहीं' शंकराचार्य का अल्टीमेटम, सपा से नजदीकियों पर दिया बड़ा बयान

Mathura News: मथुरा में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हाल ही में विभिन्न समसामयिक मुद्दों, विशेषकर गौ-रक्षा और राजनीतिक विचारधाराओं पर अपनी बेबाक राय रखी है. वे इन दिनों उत्तर प्रदेश में 'गौ-ध्वज स्थापना भारत यात्रा' निकाल रहे हैं

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 12, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:26 AM IST
'गाय को पशु कहने वालों को वोट नहीं' शंकराचार्य का अल्टीमेटम, सपा से नजदीकियों पर दिया बड़ा बयान

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