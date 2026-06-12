समाजवादी पार्टी से नजदीकियों पर सफाई

समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ अपनी बढ़ती नजदीकियों की चर्चाओं पर भी शंकराचार्य ने अपनी बात रखी. उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी विशेष दल के साथ नहीं हैं, बल्कि यह उनके 'संस्कार' हैं जो उन्हें सभी के साथ शिष्टता से जोड़ते हैं. उन्होंने यादव समाज का बचाव करते हुए कहा कि, "यादव गौ-भक्त हैं." उन्होंने साफ किया कि उनके किसी भी व्यक्ति से मिलने के पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं, बल्कि सनातन मूल्यों और गौ-सेवा के प्रति साझा लगाव है.