Mathura News: शिल्पा शेट्टी ने प्रेमानंद महाराज से पूछा शांति का उपाय, तो मिला ये जवाब, पति राज कुंद्रा हुए इतने प्रभावित, किडनी दान करने की करने लगे पेशकश

मथुरा: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी गुरुवार को मथुरा के बरसाना और वृंदावन पहुंची. इस अवसर पर शिल्पा शेट्टी के साथ उनके पति राज कुंद्रा भी दिखाई दिये. शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा के साथ वृंदावन स्थित संत प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम पहुंची. यहां महाराज के दर्शन के दौरान शिल्पा शेट्टी ने अपने मन की व्याधाओं को दूर करने के लिए महाराज जी से शांति का उपाय पूछा.

इस पर संत प्रेमानंद महाराज ने शिल्पा से कहा कि आउन्हें 24 घंटे में 10 हजार बार राधा रानी का जाप करना चाहिये. इससे उनका जीवन सरल हो जाएगा और फिर कुछ भी कठिन नहीं लगेगा. प्रेमानंद महाराज ने कहा कि आप मुझे ही देख लीजिये मेरी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं लेकिन अंदर से बहुत आनंदित हूं, हमेशा खुश रहता हूं.

प्रेमानंद महाराज के ये बातें सुनकर राज कुंद्रा से रहा नहीं गया और उन्होंने अपनी एक किडनी महाराज जी को दान करने की बात कही, लेकिन महाराज जी ने बड़ी ही शालीनता से इनकार कर दिया और हंसते हुए कहा, "नहीं इसकी आवश्यकता नहीं है मैं एक किडनी से भी उतना ही जीवित रहूंगा, जितना दोनों नहीं होने पर. और यही वास्तविकता है."

इसके बाद शिल्पा शेट्टी पति राज कुंद्रा के साथ बरसाना पहुंची और वहां राधा रानी मंदिर के दर्शन किये. फिर श्रीजी मंदिर में दर्शन और पूजा कर माथा टेका. इस दौरान मंदिर के सेवायत चंदर गोस्वामी ने शिल्पा को ओढ़नी उड़ाकर उनका पारंपरिक स्वागत किया.

मीडिया से बात करते हुए शिल्पा ने कहा कि वो पहली बार राधारानी के पावन धाम आई हैं. वह काफी समय से यहां आने के लिए सोच रही थे लेकिन मौका नहीं बन रहा था. यहां पहुंचकर उनके मन को बहुत सुकून मिला है. यह एक अद्भुत धाम है. मन करता है कि यहां बस जाऊं.

