Mathura

बांके बिहारी भक्‍तों के लिए जरूरी खबर, दर्शन और आरती की टाइम‍िंग में बदलाव

Mathura News: श्रद्धालुओं को ठाकुर जी के दर्शन के लिए अब नई समय सारिणी का पालन करना होगा. बांके बिहारी मंदिर की नई दर्शन सारिणी 30 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगी. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 29, 2025, 11:53 PM IST
Banke Bihari Mandir
Mathura News: मथुरा-वृंदावन स्थित ठाकुर श्रीबांके बिहारी मंदिर के दर्शन-आरती के समय में बड़ा बदलाव किया गया है. कल यानी मंगलवार से ठाकुर श्रीबांके बिहारी मंदिर के दर्शन और आरती नई व्‍यवस्‍था के तहत होगी. यह बदलाव मंदिर की हाई पावर्ड टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के निर्णय और जिलाधिकारी मथुरा के आदेशानुसार किया गया है. यह समय सारिणी ग्रीष्मकालीन होली की दौज से दीपावली की प्रतिपदा तक लागू रहेगी. 

ठाकुर जी के दर्शन और आरती के समय में बदलाव 
श्रद्धालुओं को ठाकुर जी के दर्शन के लिए अब नई समय सारिणी का पालन करना होगा. बांके बिहारी मंदिर की नई दर्शन सारिणी 30 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगी. प्रात कालीन सेवा दर्शन खुलने का समय सुबह 07:00 बजे और श्रृंगार आरती का समय सुबह 07:10 बजे है. वहीं, राजभोग आरती दोपहर 12:25 बजे होगी. बांके बिहारी के दर्शन दोपहर 12:30 बजे बंद हो जाएंगे. वहीं, सांयकालीन सेवा दर्शन खुलने का समय शाम 04:15 बजे है. शयन आरती रात्रि 09:25 बजे होगी. दर्शन बंद करने समय रात्रि 09:30 बजे है. 

भक्‍तों से खास अपील 
भक्तों से अपील की गई है कि वे दर्शन के लिए आने से पहले इस परिवर्तित समय का ध्यान रखें ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो. बांके बिहारी मंदिर मथुरा जिले के वृंदावन में स्थित है. यहां पहुंचने के लिए आप पहले मथुरा रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड तक आ सकते हैं, जो लगभग 12 किलोमीटर दूर है. मथुरा से ऑटो, टैक्सी या स्थानीय बसों के माध्यम से आसानी से वृंदावन जाया जा सकता है. वृंदावन पहुंचने के बाद मंदिर तक पैदल, ई-रिक्शा या तांगा उपलब्ध रहते हैं. 

यह भी पढ़ें : मनचाहा साथी पाने की है चाह? वृंदावन के मां कात्यायनी मंदिर में करें पूजा, राधा-कृष्ण से जुड़ी है कथा

यह भी पढ़ें : Mathura News: बंदर ने छत से कर दी नोटों की बारिश, महिला का पर्स लेकर छत पर चढ़ा, फिर ऐसे किया वापस

