/श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर: जमीन खरीद में धांधली की आशंका, निष्पक्ष जांच के लिए मैनेजमेंट कमेटी को सौंपा ज्ञापन

ज्ञापन में कई गंभीर बिंदुओं पर जांच की मांग की गई है....

मूल्यांकन में भारी अंतर: एक ही मूल संपत्ति के अलग-अलग हिस्सों की खरीद में प्रति वर्गमीटर दरों में बड़ा अंतर पाया गया है

दस्तावेजों में विसंगतियां: सरकारी रिकॉर्ड और मौके की स्थिति में सड़क की चौड़ाई सहित कई तथ्यों में अंतर सामने आया है

विवादित संपत्तियों की खरीद: कुछ ऐसी जमीनों को भी मंदिर निधि से खरीदे जाने का आरोप है, जिन पर पहले से विवाद और शिकायतें दर्ज थीं

दस्तावेजों की गोपनीयता: भूमि खरीद से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज मैनेजमेंट कमेटी के गोस्वामी सदस्यों को भी उपलब्ध नहीं कराए जाने का दावा किया गया है

पारदर्शी मूल्यांकन नीति बनाने की मांग.