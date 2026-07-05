Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Mathura
  • /श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर: जमीन खरीद में धांधली की आशंका, निष्पक्ष जांच के लिए मैनेजमेंट कमेटी को सौंपा ज्ञापन

श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर: जमीन खरीद में धांधली की आशंका, निष्पक्ष जांच के लिए मैनेजमेंट कमेटी को सौंपा ज्ञापन

अयोध्या के राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी मामले की जांच चल रही है. इस बीच वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के फंड पर भी विवाद खड़ा हो गया है. स्थानीय निवासियों ने बांके बिहारी मंदिर के कामकाज की निगरानी करने वाली हाई-पावर कमेटी के गोस्वामी सदस्यों को एक ज्ञापन सौंपा.

Written ByKanhaiya Lal SharmaEdited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 05, 2026, 10:42 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 10:42 AM IST
श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर: जमीन खरीद में धांधली की आशंका, निष्पक्ष जांच के लिए मैनेजमेंट कमेटी को सौंपा ज्ञापन
Image Credit: Mathura NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Kanhaiya Lal Sharma

Kanhaiya Lal Sharma

उत्तर प्रदेश में जनपद मथुरा के रहने वाले कन्हैया लाल शर्मा वर्ष 2005 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने मास कम्यूनिकेशन के साथ एम.ए. (पॉलिटिकल साइंस) की डिग्री हासिल की है. वर्तमान में वे वर्ष 2018 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले वह ईटीवी (ETV), नियो न्यूज़, एपीएन (APN), ओके इंडिया, NNIS और खोज इंडिया जैसे  मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्हें दो दशकों का लंबा अनुभव है और  ब्रज क्षेत्र की राजनीतिक, प्रशासनिक व क्षेत्रीय खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राम मंदिर ट्रस्ट खत्म कर सकता है SBI से करार,खातों को दूसरे बैंक में भेजने की तैयारी
Ayodhya1 hr ago
2
Jaunpur brutal murder1 hr ago
3
Ayodhya news1 hr ago
4
Pratapgarh Murder2 hrs ago
5
Ram mandir donation row2 hrs ago