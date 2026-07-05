/श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर: जमीन खरीद में धांधली की आशंका, निष्पक्ष जांच के लिए मैनेजमेंट कमेटी को सौंपा ज्ञापन

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मथुरा/वृंदावन/कन्हैया लाल शर्मा: विश्व प्रसिद्ध ठाकुर श्री बांके बिहारी महाराज मंदिर के प्रस्तावित कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत मंदिर निधि से खरीदी गई जमीनों को लेकर नया विवाद सामने आया है. भूमि खरीद प्रक्रिया में अनियमितताओं की आशंका जताते हुए स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं ने हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी के गोस्वामी सदस्यों को ज्ञापन सौंपकर स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग की है.
स्थानीय निवासी दीपक पाराशर ने बताया कि निबंधन विभाग से प्राप्त विक्रय विलेखों (सेल डीड) और अन्य सरकारी अभिलेखों के अध्ययन के दौरान कई ऐसी विसंगतियां सामने आई हैं, जो प्रथम दृष्टया भूमि खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी की ओर संकेत करती हैं.उन्होंने कहा कि ज्ञापन का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि मंदिर निधि के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है.
ज्ञापन में कई गंभीर बिंदुओं पर जांच की मांग की गई है....
मूल्यांकन में भारी अंतर: एक ही मूल संपत्ति के अलग-अलग हिस्सों की खरीद में प्रति वर्गमीटर दरों में बड़ा अंतर पाया गया है
दस्तावेजों में विसंगतियां: सरकारी रिकॉर्ड और मौके की स्थिति में सड़क की चौड़ाई सहित कई तथ्यों में अंतर सामने आया है
विवादित संपत्तियों की खरीद: कुछ ऐसी जमीनों को भी मंदिर निधि से खरीदे जाने का आरोप है, जिन पर पहले से विवाद और शिकायतें दर्ज थीं
दस्तावेजों की गोपनीयता: भूमि खरीद से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज मैनेजमेंट कमेटी के गोस्वामी सदस्यों को भी उपलब्ध नहीं कराए जाने का दावा किया गया है
पारदर्शी मूल्यांकन नीति बनाने की मांग.
पारदर्शी नीति बनाने की मांग
ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि भविष्य में मंदिर फंड से होने वाली किसी भी भूमि खरीद के लिए एक समान, पारदर्शी और सार्वजनिक मूल्यांकन नीति बनाई जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार की आशंका समाप्त हो सके.
गोस्वामी सदस्यों को सौंपा गया ज्ञापन
स्थानीय लोगों के प्रतिनिधिमंडल ने हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी के गोस्वामी सदस्य रजत गोस्वामी, हिमांशु गोस्वामी, शैलेंद्र गोस्वामी और गोपेश गोस्वामी को शिकायत पत्र सौंपा। गोस्वामी सदस्यों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शिकायत की जांच के लिए उचित स्तर पर विचार करने का आश्वासन दिया.
ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से सोहन लाल मिश्र, रुक्मणि रमण गोस्वामी, पुनीत बल्लभ गौतम, अलौकिक शर्मा, मनमोहन गोस्वामी, नीरज गौतम और मनीष शर्मा सहित कई स्थानीय नागरिक मौजूद रहे.
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