/श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में नया मोड़! फलाहारी महाराज का ईदगाह कमेटी को भाईचारे का संदेश, दिया 20 एकड़ जमीन का ऑफर

'मेवात में जमीन भी देंगे और मस्जिद का खर्च भी उठाएंगे'

अपने पत्र में फलाहारी महाराज ने लिखा कि मेवात क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय की आबादी अधिक है, इसलिए वहां 20 एकड़ जमीन पर वे प्रेमपूर्वक नमाज अदा कर सकते हैं. मस्जिद के निर्माण में जो भी खर्च आएगा, उसे भी हिंदू पक्ष वहन करेगा. इसके बदले उन्होंने ऑफर दिया कि ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण का जहां जन्म हुआ है, वहां उनके भक्तों की संख्या ज्यादा है. इसलिए वहां श्री कृष्ण कन्हैया को माखन-मिश्री का भोग लगाने और भजन-कीर्तन करने का अधिकार हिंदू समाज को मिलना चाहिए.