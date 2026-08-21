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श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में नया मोड़! फलाहारी महाराज का ईदगाह कमेटी को भाईचारे का संदेश, दिया 20 एकड़ जमीन का ऑफर

Mathura Shri Krishna Janmabhoomi Dispute: श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता फलाहारी महाराज ने मुस्लिम पक्ष को एक पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि मुस्लिम पक्ष कोर्ट के बाहर समझौता चाहता है, तो वे मेवात में 20 एकड़ जमीन और मस्जिद निर्माण का पूरा खर्च उठाने को तैयार हैं.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 21, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 10:38 AM IST
श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में नया मोड़! फलाहारी महाराज का ईदगाह कमेटी को भाईचारे का संदेश, दिया 20 एकड़ जमीन का ऑफर
Image Credit: Mathura News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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