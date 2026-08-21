/श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में नया मोड़! फलाहारी महाराज का ईदगाह कमेटी को भाईचारे का संदेश, दिया 20 एकड़ जमीन का ऑफर

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Mathura Shri Krishna Janmabhoomi Dispute: मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू पक्ष का एक नया और बड़ा बयान सामने आया है. हिंदू याचिकाकर्ता फलाहारी महाराज ने ईदगाह कमेटी को पत्र लिखकर आउट-ऑफ-कोर्ट (न्यायालय के बाहर) समझौते का प्रस्ताव दिया है. उन्होंने कहा कि यदि मुस्लिम पक्ष भाईचारे के तहत विवाद सुलझाने को तैयार है, तो हिंदू पक्ष उन्हें मेवात में 20 एकड़ जमीन देने और उस पर मस्जिद बनाने का पूरा खर्च उठाने के लिए तैयार है.
'सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी हाजिर नहीं हुआ मुस्लिम पक्ष'
फलाहारी महाराज ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दोनों पक्ष आपस में बैठकर मथुरा लोक अदालत में अपना विवाद सुलझा सकते हैं. इसके बाद हिंदू पक्ष तो लोक अदालत में हाजिर हुआ, लेकिन मुस्लिम पक्ष वहां उपस्थित नहीं हुआ. जिससे न्यायालय कोई फैसला नहीं ले सकी. महाराज ने कहा कि अगर मुस्लिम पक्ष सच में समझौता और भाईचारा चाहता है, तो हम भी इसके लिए तैयार हैं.
'मेवात में जमीन भी देंगे और मस्जिद का खर्च भी उठाएंगे'
अपने पत्र में फलाहारी महाराज ने लिखा कि मेवात क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय की आबादी अधिक है, इसलिए वहां 20 एकड़ जमीन पर वे प्रेमपूर्वक नमाज अदा कर सकते हैं. मस्जिद के निर्माण में जो भी खर्च आएगा, उसे भी हिंदू पक्ष वहन करेगा. इसके बदले उन्होंने ऑफर दिया कि ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण का जहां जन्म हुआ है, वहां उनके भक्तों की संख्या ज्यादा है. इसलिए वहां श्री कृष्ण कन्हैया को माखन-मिश्री का भोग लगाने और भजन-कीर्तन करने का अधिकार हिंदू समाज को मिलना चाहिए.
अखिलेश यादव की मध्यस्थता पर भी आपत्ति नहीं
फलाहारी महाराज ने मुस्लिम पक्ष से बड़ा दिल दिखाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि औरंगजेब द्वारा तलवार के दम पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया जाना चाहिए. मथुरा प्रेम की नगरी है और भाईचारा निभाने में मुस्लिम पक्ष को हमारा सहयोग करना चाहिए. महाराज ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर इस मध्यस्थता के लिए मुस्लिम पक्ष समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को शामिल करना चाहता है, तो हिंदू पक्ष को इसमें भी कोई ऐतराज नहीं है.
श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद विवाद में फलाहारी महाराज के इस समझौते वाले प्रस्ताव के बाद अब गेंद मुस्लिम पक्ष और ईदगाह कमेटी के पाले में है. अब देखना होगा कि ईदगाह कमेटी इस 20 एकड़ जमीन के ऑफर और मध्यस्थता के सुझाव पर क्या रुख अपनाती है. इस घटनाक्रम से मथुरा विवाद में एक नया मोड़ आने के संकेत मिल रहे हैं.
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