श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब 17 जुलाई को होगी अहम सुनवाई

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Mathura News : उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. पहले इस मामले की सुनवाई 10 जुलाई को निर्धारित थी, लेकिन अब तारीख में बदलाव करते हुए इसे 17 जुलाई कर दिया गया है.
क्यों बदली गई तारीख?
अदालत के हालिया निर्देश के अनुसार, सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ाकर 17 जुलाई तय किया गया है. कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी पक्षों के वकीलों को नई तारीख की जानकारी देने का निर्देश दिया है, ताकि किसी भी पक्ष को असुविधा न हो और सुनवाई के दौरान सभी संबंधित वकील उपस्थित रह सकें.
कौन सी बेंच करेगी सुनवाई?
यह पूरा मामला जस्टिस अवनीश सक्सेना की सिंगल बेंच में सुना जाएगा. न्यायिक प्रक्रिया के तहत, जस्टिस सक्सेना की बेंच ही इस मामले से जुड़ी अर्जियों और कानूनी पहलुओं पर सुनवाई करेगी.
मामले की पृष्ठभूमि
यह विवाद काफी समय से चर्चा का विषय बना हुआ है. इसमें मुख्य रूप से मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि की जमीन के स्वामित्व और वहां स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है. हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद, श्रीकृष्ण जन्मभूमि की प्राचीन जगह पर बनी है और इसे हटाकर भूमि का मालिकाना हक उन्हें सौंपा जाना चाहिए. वहीं, मुस्लिम पक्ष इसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताता रहा है.
पिछले कई महीनों से इस मामले में कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिनमें सर्वे और जमीन के स्वामित्व को लेकर अलग-अलग मांगें की गई हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट की भूमिका इस विवाद में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कई निचली अदालतों के मामलों को हाईकोर्ट ने अपने पास स्थानांतरित कर लिया था.
आगे क्या हो सकता है?
17 जुलाई को होने वाली सुनवाई में कोर्ट यह देख सकती है कि मामले से जुड़ी पिछली औपचारिकताओं का पालन हुआ है या नहीं. इसके अलावा, दोनों पक्षों के वकील अपनी दलीलें पेश करने के लिए तैयार हैं. कोर्ट का रुख यह तय करेगा कि इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी. कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला काफी संवेदनशील और जटिल है, इसलिए हाईकोर्ट हर पहलू को ध्यान में रखते हुए बारीकी से सुनवाई कर रहा है. सभी की निगाहें अब 17 जुलाई पर टिकी हैं, जब अदालत इस मामले में कोई बड़ा निर्देश या अगली प्रक्रिया तय कर सकती है.