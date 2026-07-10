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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब 17 जुलाई को होगी अहम सुनवाई

Mathura News : मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. पहले इस मामले की सुनवाई 10 जुलाई को निर्धारित थी, लेकिन अब तारीख में बदलाव करते हुए इसे 17 जुलाई कर दिया गया है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 10, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 12:01 PM IST
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब 17 जुलाई को होगी अहम सुनवाई
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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