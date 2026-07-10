श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब 17 जुलाई को होगी अहम सुनवाई

आगे क्या हो सकता है?

17 जुलाई को होने वाली सुनवाई में कोर्ट यह देख सकती है कि मामले से जुड़ी पिछली औपचारिकताओं का पालन हुआ है या नहीं. इसके अलावा, दोनों पक्षों के वकील अपनी दलीलें पेश करने के लिए तैयार हैं. कोर्ट का रुख यह तय करेगा कि इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी. कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला काफी संवेदनशील और जटिल है, इसलिए हाईकोर्ट हर पहलू को ध्यान में रखते हुए बारीकी से सुनवाई कर रहा है. सभी की निगाहें अब 17 जुलाई पर टिकी हैं, जब अदालत इस मामले में कोई बड़ा निर्देश या अगली प्रक्रिया तय कर सकती है.