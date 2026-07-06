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शाही ईदगाह मस्जिद के लिए 10 एकड़ जमीन देने को तैयार हिंदू पक्ष... श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में अखिलेश यादव से मध्यस्थता की अपील

Mathura News: 'श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास' ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को पत्र लिखा है. इसमें अखिलेश यादव से पूरे मामले में मध्यस्थता करने की अपील की गई है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Amitesh Pandey
Published: Jul 06, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:24 PM IST
शाही ईदगाह मस्जिद के लिए 10 एकड़ जमीन देने को तैयार हिंदू पक्ष... श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में अखिलेश यादव से मध्यस्थता की अपील
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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