/शाही ईदगाह मस्जिद के लिए 10 एकड़ जमीन देने को तैयार हिंदू पक्ष... श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में अखिलेश यादव से मध्यस्थता की अपील

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कन्हैया लाल शर्मा/मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में एक नया मोड़ सामने आया है. 'श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास' ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को पत्र लिखकर इस पूरे मामले में मध्यस्थता करने की अपील की है. न्यास का कहना है कि अखिलेश यादव यदुवंशी हैं और भगवान श्रीकृष्ण के वंशज हैं, इसलिए उन्हें इस मुद्दे को सुलझाने के लिए आगे आना चाहिए.
न्यायालय में मुस्लिम पक्ष की अनुपस्थिति पर जताई नाराजगी
न्यास के पदाधिकारी ने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हिंदू पक्ष के सभी वादी मथुरा न्यायालय में उपस्थित हुए थे. हालांकि, तय तारीख पर मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई भी पक्षकार कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ. इस बात से आहत होकर न्यास ने अब सीधे अखिलेश यादव और ईदगाह कमेटी को पत्र भेजने का फैसला किया है.
न्यायालय से बाहर समझौते की पेशकश
हिंदू पक्ष ने भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए ईदगाह कमेटी के सामने कोर्ट से बाहर समझौते का एक बड़ा प्रस्ताव रखा है. न्यास के अनुसार, वे मुस्लिम पक्ष को मेवात में 10 एकड़ वैकल्पिक जमीन देने के लिए तैयार हैं. वर्तमान मस्जिद को हटाने, स्थानांतरित करने और दूसरी जगह नई मस्जिद बनाने में आने वाला पूरा खर्च भी हिंदू पक्ष उठाने को तैयार है
हर संभव कदम उठाने को तैयार
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में याचिकाकर्ता दिनेश शर्मा का कहना है कि हम चाहते हैं कि हमारे कृष्ण कन्हैया का जन्मस्थान मुक्त हो. मुगलों ने तलवार के दम पर जो अवैध कब्जा किया था, उसे हटाने के लिए अखिलेश यादव जी आगे आएं और अपना रुख स्पष्ट करते हुए हमारा मंदिर आजाद कराने में मदद करें. न्यास ने साफ किया है कि वे इस विवाद का शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण हल चाहते हैं और इसके लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार हैं. अब देखना यह होगा कि इस पत्र और प्रस्ताव पर अखिलेश यादव और शाही ईदगाह कमेटी की क्या प्रतिक्रिया आती है.