/शाही ईदगाह मस्जिद के लिए 10 एकड़ जमीन देने को तैयार हिंदू पक्ष... श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में अखिलेश यादव से मध्यस्थता की अपील

हर संभव कदम उठाने को तैयार

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में याचिकाकर्ता दिनेश शर्मा का कहना है कि हम चाहते हैं कि हमारे कृष्ण कन्हैया का जन्मस्थान मुक्त हो. मुगलों ने तलवार के दम पर जो अवैध कब्जा किया था, उसे हटाने के लिए अखिलेश यादव जी आगे आएं और अपना रुख स्पष्ट करते हुए हमारा मंदिर आजाद कराने में मदद करें. न्यास ने साफ किया है कि वे इस विवाद का शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण हल चाहते हैं और इसके लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार हैं. अब देखना यह होगा कि इस पत्र और प्रस्ताव पर अखिलेश यादव और शाही ईदगाह कमेटी की क्या प्रतिक्रिया आती है.