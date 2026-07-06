/कृष्ण जन्मभूमि पर 9 अगस्त की कार सेवा से विहिप का किनारा, बोली- न्याय प्रक्रिया का सम्मान जरूरी

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मथुरा/कन्हैया लाल शर्मा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर संतों द्वारा आगामी 9 अगस्त को कार सेवा करने और गुंबद को लेकर दिए गए बयानों पर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने दूरी बना ली है. विहिप के ब्रज प्रांत अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि संगठन का संतों के इस व्यक्तिगत फैसले या आह्वान से कोई लेना-देना नहीं है.
कन्हैयालाल अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा, "संतों की अपनी लीला अलग होती है. वे क्या करना चाह रहे हैं, उनकी क्या भावना या मानसिकता है, इसकी जानकारी संगठन को नहीं है. लेकिन हमारा मानना है कि जो मामला कोर्ट (न्याय प्रक्रिया) के अंतर्गत चल रहा हो, उसमें इस तरह की घटनाएं नहीं की जानी चाहिए. इससे निश्चित रूप से माहौल बिगड़ता है. भगवान उन्हें ऐसी प्रेरणा दें जिससे क्षेत्र में अमन-चैन बना रहे।"
राम जन्मभूमि का काम पूरा, अब कृष्ण जन्मभूमि के लिए समग्र समाज लगे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों का समर्थन करते हुए विहिप प्रांत अध्यक्ष ने कहा कि राम जन्मभूमि का कार्य अब संपन्न हो चुका है, इसलिए अब समस्त हिंदू समाज और साधनों को पूरी व्यापकता और समग्रता के साथ श्रीकृष्ण जन्मभूमि के लिए जुटना चाहिए.
श्रीकृष्ण भी मथुरा में अपने भव्य-दिव्य रूप में विराजे
उन्होंने आगे कहा, "जिस तरह अयोध्या में रामलला भव्य और दिव्य रूप से विराजमान हुए हैं, ठीक उसी तरह भगवान श्रीकृष्ण भी मथुरा में अपने भव्य-दिव्य रूप में विराजे, यही हमारी कल्पना और सपना है, जो निश्चित रूप से साकार होगा।" विहिप ने साफ किया है कि वे इस मुद्दे पर कानूनी और संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ने के पक्ष में हैं ताकि सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित न हो.
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