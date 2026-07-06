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कृष्ण जन्मभूमि पर 9 अगस्त की कार सेवा से विहिप का किनारा, बोली- न्याय प्रक्रिया का सम्मान जरूरी

श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश के मथुरा में धार्मिक और राजनीतिक हलचल एक बार फिर तेज हो गई है. आगामी 9 अगस्त को कुछ संतों द्वारा मथुरा में 'कार सेवा' करने और मस्जिद के गुंबद को लेकर दिए गए बयानों पर हिंदूवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने खुद को पूरी तरह अलग कर लिया है.

Written ByKanhaiya Lal SharmaEdited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 06, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:47 AM IST
कृष्ण जन्मभूमि पर 9 अगस्त की कार सेवा से विहिप का किनारा, बोली- न्याय प्रक्रिया का सम्मान जरूरी
Image Credit: Mathura NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Kanhaiya Lal Sharma

Kanhaiya Lal Sharma

उत्तर प्रदेश में जनपद मथुरा के रहने वाले कन्हैया लाल शर्मा वर्ष 2005 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने मास कम्यूनिकेशन के साथ एम.ए. (पॉलिटिकल साइंस) की डिग्री हासिल की है. वर्तमान में वे वर्ष 2018 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले वह ईटीवी (ETV), नियो न्यूज़, एपीएन (APN), ओके इंडिया, NNIS और खोज इंडिया जैसे  मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्हें दो दशकों का लंबा अनुभव है और  ब्रज क्षेत्र की राजनीतिक, प्रशासनिक व क्षेत्रीय खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं.

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