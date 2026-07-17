/श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट में टली सुनवाई, जानें क्या है पूरा मामला

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद मथुरा में स्थित श्रीकृष्ण जन्मस्थान की कुल 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक को लेकर है. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इस पूरी भूमि पर भगवान श्रीकृष्ण का अधिकार है, जिसमें से 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. हिंदू पक्ष की मांग है कि इस मस्जिद को हटाकर पूरी जमीन जन्मभूमि को सौंप दी जाए. विवाद की शुरुआत 2020 में हुई थी, जब मथुरा की अदालत में पहला मुकदमा दाखिल किया गया था. वर्तमान में इस विषय पर कुल 17 मुकदमे चल रहे हैं, जिनकी एक साथ सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में की जा रही है.