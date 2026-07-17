/श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट में टली सुनवाई, जानें क्या है पूरा मामला

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Mathura News: उत्तर प्रदेश के मथुरा के बहुचर्चित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई एक बार फिर टल गई है. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी. कानूनी जानकारों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद से जुड़ी अन्य याचिकाएं लंबित होने के कारण हाईकोर्ट में सुनवाई में लगातार देरी हो रही है.
क्या है पूरा मामला?
यह विवाद मथुरा में स्थित श्रीकृष्ण जन्मस्थान की कुल 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक को लेकर है. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इस पूरी भूमि पर भगवान श्रीकृष्ण का अधिकार है, जिसमें से 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. हिंदू पक्ष की मांग है कि इस मस्जिद को हटाकर पूरी जमीन जन्मभूमि को सौंप दी जाए. विवाद की शुरुआत 2020 में हुई थी, जब मथुरा की अदालत में पहला मुकदमा दाखिल किया गया था. वर्तमान में इस विषय पर कुल 17 मुकदमे चल रहे हैं, जिनकी एक साथ सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में की जा रही है.
मस्जिद पक्ष की अर्जी खारिज
हाल ही में सुनवाई के दौरान, जस्टिस अवनीश सक्सेना की बेंच ने मस्जिद पक्ष की एक महत्वपूर्ण अर्जी को खारिज कर दिया. मस्जिद कमेटी अपने लिखित कथन में बदलाव कर दो नए पैराग्राफ जोड़ना चाहती थी. उनका तर्क था कि वादी पक्ष ने मंदिर के अस्तित्व के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए हैं, इसलिए यह वाद खारिज कर दिया जाना चाहिए.
हालांकि, कोर्ट ने पाया कि मस्जिद पक्ष का मूल लिखित कथन ही कानूनी रूप से अधूरा था. इसमें न तो अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर थे और न ही दीवानी प्रक्रिया संहिता (CPC) के तहत जरूरी सत्यापन किया गया था. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जब मूल दस्तावेज ही त्रुटिपूर्ण है, तो उसमें संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती.
विवाद का आधार और समझौता
विवाद की जड़ 1968 में हुए एक कथित समझौते में है. उस समय श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने ईदगाह कमेटी के साथ जमीन को लेकर एक समझौता किया था। बाद में, सेवा संघ की जगह 'श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान' का गठन किया गया, जो अब मंदिर का प्रबंधन देखता है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 1968 का वह समझौता अवैध था और उसे रद्द कर दिया जाना चाहिए.