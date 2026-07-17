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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट में टली सुनवाई, जानें क्या है पूरा मामला

Mathura Shahi Idgah Masjid case: मथुरा के बहुचर्चित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई एक बार फिर टल गई है. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 17, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 03:24 PM IST
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट में टली सुनवाई, जानें क्या है पूरा मामला
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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