/श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद, मध्यस्थता बेनतीजा, अब सुप्रीम कोर्ट की विशेष लोक अदालत पर टिकी निगाहें

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Shri Krishna Janmabhoomi dispute: मथुरा में स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक रही है. यही कारण है कि जन्मभूमि से जुड़ा प्रत्येक न्यायिक घटनाक्रम देश-विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ जाता है.श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद वर्षों से न्यायालयों में विचाराधीन है. जिला न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय तक विभिन्न स्तरों पर सुनवाई होती रही है. लाखों श्रद्धालुओं को हर नई तारीख से आशा बंधती है कि शायद इस बार कोई निर्णायक मोड़ आएगा, लेकिन बार-बार सुनवाई आगे बढ़ने से समाज के एक वर्ग में प्रतीक्षा और अधीरता दोनों बढ़ती दिखाई देती हैं.
मध्यस्थता का प्रयास और उसकी सीमाएं
भारतीय न्याय व्यवस्था केवल निर्णय देने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि जहाँ संभव हो, संवाद और सहमति के माध्यम से विवादों का समाधान खोजने का भी प्रयास करती है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में भी इसी भावना के अनुरूप सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा के माध्यम से प्री-लोक अदालत में मध्यस्थता की प्रक्रिया प्रारंभ की गई.
मध्यस्थता का उद्देश्य यह था कि यदि वादी पक्ष एवं प्रतिवादी पक्ष दोनों स्वेच्छा से किसी साझा समाधान तक पहुँच सकें तो वर्षों से लंबित विवाद का शांतिपूर्ण मार्ग निकल सकता है,किंतु उपलब्ध जानकारी के अनुसार मथुरा की अदालत में इस प्री लोक अदालत सुनवाई में जहाँ हिंदू पक्ष से जुड़े पक्षकार कथावाचक कौशल किशोर ठाकुर सहित अन्य पाँच हिन्दू पक्षकार एवं अधिवक्ता उपस्थित हुए लेकिन ईदगाह मस्जिद कमेटी वक्फ बोर्ड आदि प्रतिवादी इस सुनवाई में नदारद रहे प्रतिवादियों की अनुपस्थित से लगभग इस प्रक्रिया में अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया. अब यह विषय आगे अगस्त में सुप्रीमकोर्ट की विशेष लोक अदालत प्रक्रिया में विचार के लिए जाना प्रस्तावित है.
न्यायालय से न्यायालय तक की यात्रा एवं सुनवाई में सिर्फ तारीख पे तारीख
श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण ने भारतीय न्यायिक इतिहास में लंबी यात्रा तय की है. जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और अब पुनः निचले स्तर की वैकल्पिक न्यायिक प्रक्रिया यह क्रम बताता है कि भारतीय न्याय व्यवस्था प्रत्येक वैधानिक विकल्प को अवसर देना चाहती है. किन्तु श्रद्धालुओं के मन में एक स्वाभाविक प्रश्न भी उठता है कि क्या केवल तारीखों का क्रम ही चलता रहेगा या किसी दिन अंतिम निर्णय भी आएगा? न्याय में विलंब कभी-कभी समाज में निराशा का कारण बन जाता है, इसलिए समयबद्ध न्याय की अपेक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है.
यही वह बिंदु है जहां समाज के मन में प्रश्न उठता है, यदि मध्यस्थता से भी समाधान नहीं निकलता, तो आगे का मार्ग क्या होगा? हालांकि इस विवाद में बतौर पक्षकार एवं कथावाचक कौशल किशोर ठाकुर ने अपनी ओर से एक लिखित सुझाव न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है. जिन्हें वाद में भगवान श्रीकृष्ण लला का निकट मित्र बताते हुए पक्षकार बनाया गया है, उनके अनुसार यदि विवाद का शांतिपूर्ण समाधान संभव हो तो शाही ईदगाह पक्ष वर्तमान विवादित भूमि छोड़ दे और उसके बदले कहीं अन्य उपयुक्त स्थान पर लगभग दो एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाए. उनके मत में इससे दशकों पुराने विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकल सकता है तथा भविष्य में सामाजिक सौहार्द भी मजबूत हो सकता है.कौशल किशोर ठाकुर ने सार्वजनिक रूप से यह भी कहा है कि उनका प्रयास न्यायिक प्रक्रिया के साथ-साथ संवाद के माध्यम से भी समाधान खोजने का है. उन्होंने शाही ईदगाह कमेटी को सुझाव-पत्र भेजकर आग्रह किया कि विषय पर संवाद और आपसी समझ के साथ विचार किया जाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार का सामाजिक तनाव न उत्पन्न हो.
भक्तों के धैर्य की परीक्षा और कार सेवा करने का एलान
लंबी न्यायिक प्रक्रिया के कारण समाज के एक वर्ग में अधीरता दिखाई देती है. अनेक धार्मिक एवं सामाजिक संगठन समय-समय पर अपनी भावनाएँ व्यक्त करते रहे हैं और जन्मभूमि मुक्ति को लेकर आंदोलनात्मक स्वर भी सुनाई देते रहे हैं.वृंदावन की श्रीचित्रगुप्त पीठ के कार सेवा की घोषणा ने इस मुहिम की और अधिक संभावनाएं बढ़ा दी हैं तो वहीं कार सेवा आगाज़ हेतु चित्रगुप्त पीठ को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सहमति एवं समर्थन देकर एक बड़ा बल दे दिया है.
लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि समाधान का अंतिम मार्ग क्या होगा? क्या यह केवल न्यायालय के अंतिम निर्णय से निकलेगा? क्या मध्यस्थता भविष्य में कोई नई संभावना पैदा करेगी? या फिर आग़ाज़ होगा एक बार फिर कार सेवा जैसे प्रदर्शन का ? इन प्रश्नों का उत्तर आज किसी के पास निश्चित रूप से नहीं है. लेकिन इतना अवश्य है कि अंतिम समाधान ऐसा होना चाहिए जो विधि के शासन, सामाजिक शांति और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था तीनों का सम्मान करे.
समय की पुकार
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद अब केवल एक मुकदमा नहीं रह गया है. यह भारत की न्यायिक प्रक्रिया, धार्मिक आस्था और सामाजिक संवाद
तीनों की परीक्षा बन चुका है.यदि मध्यस्थता सफल होती है तो वह भारतीय न्याय व्यवस्था की बड़ी उपलब्धि होगी. यदि नहीं, तो न्यायालय का अंतिम निर्णय ही आगे का मार्ग प्रशस्त करेगा. किसी भी स्थिति में यह आवश्यक है कि सभी पक्ष कानून का सम्मान करें और समाज में शांति एवं सौहार्द बनाए रखें.आज आवश्यकता है धैर्य, संवाद और न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास बनाए रखने की. साथ ही न्याय व्यवस्था से यह अपेक्षा भी स्वाभाविक है कि ऐसे ऐतिहासिक और संवेदनशील मामलों का यथासंभव शीघ्र, स्पष्ट और अंतिम समाधान हो, ताकि वर्षों से चली आ रही प्रतीक्षा का अंत हो सके.
लेखक ✍️
कथावाचक कौशल किशोर ठाकुर जी
पक्षकार: श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण