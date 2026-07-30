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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद, मध्यस्थता बेनतीजा, अब सुप्रीम कोर्ट की विशेष लोक अदालत पर टिकी निगाहें

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में प्री-लोक अदालत के जरिए मध्यस्थता का प्रयास फिलहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका. हिंदू पक्ष के प्रतिनिधि सुनवाई में मौजूद रहे, जबकि प्रतिवादी पक्ष के अनुपस्थित रहने से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी.

Written ByKaushal Kishore Thakur Ji Maharaj
Published: Jul 30, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 04:48 PM IST
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद, मध्यस्थता बेनतीजा, अब सुप्रीम कोर्ट की विशेष लोक अदालत पर टिकी निगाहें

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Kaushal Kishore Thakur Ji Maharaj

Kaushal Kishore Thakur Ji Maharaj

युवा संत एवं कथावाचक
सनातन धर्म रक्षापीठ

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