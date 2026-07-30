/श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद, मध्यस्थता बेनतीजा, अब सुप्रीम कोर्ट की विशेष लोक अदालत पर टिकी निगाहें

यही वह बिंदु है जहां समाज के मन में प्रश्न उठता है, यदि मध्यस्थता से भी समाधान नहीं निकलता, तो आगे का मार्ग क्या होगा? हालांकि इस विवाद में बतौर पक्षकार एवं कथावाचक कौशल किशोर ठाकुर ने अपनी ओर से एक लिखित सुझाव न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है. जिन्हें वाद में भगवान श्रीकृष्ण लला का निकट मित्र बताते हुए पक्षकार बनाया गया है, उनके अनुसार यदि विवाद का शांतिपूर्ण समाधान संभव हो तो शाही ईदगाह पक्ष वर्तमान विवादित भूमि छोड़ दे और उसके बदले कहीं अन्य उपयुक्त स्थान पर लगभग दो एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाए. उनके मत में इससे दशकों पुराने विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकल सकता है तथा भविष्य में सामाजिक सौहार्द भी मजबूत हो सकता है.कौशल किशोर ठाकुर ने सार्वजनिक रूप से यह भी कहा है कि उनका प्रयास न्यायिक प्रक्रिया के साथ-साथ संवाद के माध्यम से भी समाधान खोजने का है. उन्होंने शाही ईदगाह कमेटी को सुझाव-पत्र भेजकर आग्रह किया कि विषय पर संवाद और आपसी समझ के साथ विचार किया जाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार का सामाजिक तनाव न उत्पन्न हो.