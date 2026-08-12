श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 2 सितंबर तक टली

राज्य चुनें
Mathura News : मथुरा का बहुचर्चित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने चर्चा में है. इस मामले से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं और याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जिसे अब 2 सितंबर तक के लिए टाल दिया गया है. इस पूरे कानूनी विवाद में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किस याचिका को मुख्य "प्रतिनिधि मुकदमा" (रिप्रजेंटेटिव सूट) माना जाए. अदालत के इस फैसले पर देश भर के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं.
क्या है पूरा विवाद?
यह पूरा विवाद मथुरा में जमीन के मालिकाना हक और धार्मिक स्थलों की स्थिति से जुड़ा हुआ है. हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण उस जगह पर किया गया है, जहां भगवान श्रीकृष्ण का असली जन्मस्थान और प्राचीन केशवदेव मंदिर हुआ करता था. इस मामले को लेकर पिछले कुछ वर्षों में स्थानीय अदालतों से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट तक कई याचिकाएं और मुकदमे दायर किए गए हैं. इन सभी मुकद्दमों में अलग-अलग वादियों ने अपने-अपने तर्कों के साथ न्याय की गुहार लगाई है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला और हिंदू पक्ष का विरोध
कुछ समय पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी मुकद्दमों की सुनवाई करते हुए वाद संख्या 17 (सूट नंबर 17) को मुख्य प्रतिनिधि मुकदमा घोषित किया था. कानून के जानकारों के अनुसार, जब किसी बड़े विवाद में एक जैसे कई मुकदमे दाखिल होते हैं, तो अदालत उनमें से किसी एक मुख्य मुकदमे को प्रतिनिधि मुकदमा मान लेती है ताकि सभी पक्षों की सुनवाई एक साथ और व्यवस्थित तरीके से हो सके. हालांकि, हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष के ही दूसरे वादियों ने इसका विरोध किया है. उनका कहना है कि उनके मुकदमे अलग-अलग कानूनी दलीलों और सबूतों पर आधारित हैं, इसलिए केवल सूट नंबर 17 को ही एकमात्र प्रतिनिधि मुकदमा नहीं माना जाना चाहिए.
प्रतिनिधि मुकदमा क्यों जरूरी है?
अदालती कार्यवाही को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए मुख्य मुकदमे की पहचान करना जरूरी होता है. जब कोई मुकदमा प्रतिनिधि मुकदमा बन जाता है, तो वह उस पक्ष के तमाम लोगों की नुमाइंदगी करता है. हिंदू पक्ष के अन्य वादियों को यह चिंता है कि यदि केवल एक ही मुकदमे को मुख्य मान लिया गया, तो उनकी तरफ से उठाए गए अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक पहलू पीछे छूट सकते हैं. इसी मतभेद को सुलझाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सही था या फिर अन्य याचिकाओं को भी इसमें बराबर का स्थान मिलना चाहिए.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !