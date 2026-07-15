/श्रीकृष्ण जन्मस्थली पर कारसेवा का ऐलान, चित्रगुप्त आश्रम पहुंची मथुरा पुलिस, स्वामी सच्चिदानंद महाराज को मिला कानूनी नोटिस

राज्य चुनें
Mathura News: श्रीकृष्ण जन्मस्थान के समीप बनी कथित विवादित इमारत पर कारसेवा की घोषणा के बाद मथुरा प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है. चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज के इस बयान के बाद प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है. शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बुधवार को पुलिस बल के साथ क्षेत्राधिकारी (CO) गोवर्धन ने चित्रगुप्त आश्रम का दौरा किया.
CO गोवर्धन ने की बातचीत, शांति बनाए रखने की अपील
बुधवार को CO गोवर्धन पुलिस बल के साथ चित्रगुप्त पीठ आश्रम पहुंचे. वहां उन्होंने स्वामी सच्चिदानंद महाराज से मुलाकात कर उनके द्वारा दिए गए कारसेवा के बयान को लेकर काफी देर तक बातचीत की. पुलिस अधिकारियों ने स्वामी जी से क्षेत्र में शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी हाल में जिले की कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा.
थाना प्रभारी ने थमाया कानूनी नोटिस
बातचीत के दौरान थाना प्रभारी गोवर्धन ने सुरक्षात्मक कदम उठाते हुए स्वामी सच्चिदानंद महाराज को एक लिखित कानूनी नोटिस भी तामील कराया. इस नोटिस के जरिए उन्हें आगाह किया गया है कि वे कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जिससे सांप्रदायिक सौहार्द या कानून व्यवस्था प्रभावित हो. ऐसा करने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, चित्रगुप्त पीठ के स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने आगामी 9 अगस्त को श्रीकृष्ण जन्मस्थान के समीप बनी विवादित इमारत पर कारसेवा करने का खुला ऐलान किया है. इस घोषणा के सामने आते ही मथुरा पुलिस और स्थानीय प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया है, क्योंकि संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रहती है. फिलहाल, पुलिस प्रशासन पूरे मामले पर पैनी नजर बनाए हुए है और आश्रम के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सतर्कता बरती जा रही है.