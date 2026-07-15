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श्रीकृष्ण जन्मस्थली पर कारसेवा का ऐलान, चित्रगुप्त आश्रम पहुंची मथुरा पुलिस, स्वामी सच्चिदानंद महाराज को मिला कानूनी नोटिस

Mathura news: चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज श्रीकृष्ण जन्मस्थली के समीप विवादित इमारत को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है.

Written ByKanhaiya Lal Sharma
Published: Jul 15, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:50 PM IST
श्रीकृष्ण जन्मस्थली पर कारसेवा का ऐलान, चित्रगुप्त आश्रम पहुंची मथुरा पुलिस, स्वामी सच्चिदानंद महाराज को मिला कानूनी नोटिस
Image Credit: Shri Krishna Janmabhoomi

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Kanhaiya Lal Sharma

Kanhaiya Lal Sharma

उत्तर प्रदेश में जनपद मथुरा के रहने वाले कन्हैया लाल शर्मा वर्ष 2005 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने मास कम्यूनिकेशन के साथ एम.ए. (पॉलिटिकल साइंस) की डिग्री हासिल की है. वर्तमान में वे वर्ष 2018 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले वह ईटीवी (ETV), नियो न्यूज़, एपीएन (APN), ओके इंडिया, NNIS और खोज इंडिया जैसे  मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्हें दो दशकों का लंबा अनुभव है और  ब्रज क्षेत्र की राजनीतिक, प्रशासनिक व क्षेत्रीय खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं.

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