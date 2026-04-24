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आस्था बनाम इतिहास: श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मूल गर्भगृह की सदियों लंबी पीड़ा और न्याय की प्रतीक्षा

वैसे तो पूरे भारत में आक्रांताओं ने हमारे धार्मिक धरोहरों मठ, मंदिर और आश्रमों को भारी क्षति पहुंचाई. इनमें प्रमुख रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर (ज्ञानवापी), श्री राम जन्मभूमि मंदिर, सोमनाथ मंदिर तथा श्रीकृष्ण जन्मभूमि शामिल हैं. 

 

Written By  Kaushal Kishore Thakur Ji Maharaj|Last Updated: Apr 24, 2026, 08:03 PM IST
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सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

Krishna Janmabhoomi History:  भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद एक बार फिर चर्चा में है. सदियों पुराने इस मुद्दे में इतिहास, आस्था और कानूनी प्रक्रिया का जटिल संगम देखने को मिलता है. जहां एक ओर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ एक लंबे विवाद का समाधान हुआ और सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बना, वहीं मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि और काशी का ज्ञानवापी मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है.

मुस्लिम शासकों ने कई बार मंदिर को तोड़ा 
कृष्ण जन्मभूमि के मूल गर्भगृह का निर्माण भगवान श्रीकृष्ण के प्रपौत्र व्रजनाभ द्वारा कंस की कारागार स्थल पर केशवदेव मंदिर के रूप में कराया गया था. समय के साथ यह मंदिर कई बार नष्ट हुआ और पुनः निर्मित किया गया. इतिहास के अनुसार, कई मुस्लिम शासकों के शासनकाल में इस मंदिर को बार-बार तोड़ा गया, जबकि विभिन्न हिंदू राजाओं, विशेषकर राजपूत क्षत्रियों द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया. 17वीं शताब्दी के आसपास ओरछा नरेश वीर सिंह बुंदेला ने लगभग 33 लाख रुपये खर्च कर एक भव्य केशवदेव मंदिर का निर्माण कराया.

शाही ईदगाह का निर्माण कब हुआ?
इसके कुछ समय बाद मुगल बादशाह औरंगजेब ने मथुरा पर अधिकार कर लिया. ऐतिहासिक ग्रंथ मासिर-ए-आलमगिरी के अनुसार, उनके शासनकाल में मंदिर को क्षति पहुंचाई गई और उस स्थान पर शाही ईदगाह का निर्माण कराया गया. इसके बाद भी इस स्थल को लेकर विवाद जारी रहा. 15 मार्च 1832 को अत्ताउल्लाह खातिब ने मथुरा कलेक्टर कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई नीलामी को रद्द करने की मांग की गई थी. यह याचिका खारिज कर दी गई.

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ऐतिहासिक साक्ष्यों से मिला मंदिर का संकेत
इसके बाद 1897, 1920 और अन्य वर्षों में भी कई मुकदमे दायर हुए. 1920 में अंजुमन इस्लामिया के सचिव काजी मोहम्मद अबीर द्वारा दायर वाद में मस्जिद परिसर में पूजा के विरोध का मुद्दा उठाया गया. उस समय न्यायाधीश एच.जी. हार्पर ने अपने अवलोकन में कहा कि उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह संकेत मिलता है कि उस स्थान पर पूर्व में एक भव्य मंदिर था.

आज भी मामला न्यायालय में विचाराधीन
इसके बाद 1928, 1946, 1955, 1960, 1961 और 1965 में भी इस विवाद से संबंधित मुकदमे दर्ज हुए. अंततः 10 अगस्त 1968 को प्रशासन की पहल पर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह कमेटी के बीच एक समझौता कराया गया, जिसमें विवादित स्थल का एक भाग मुस्लिम पक्ष को और शेष भूमि हिंदू पक्ष को दी गई. इस समझौते का विश्व हिंदू परिषद द्वारा विरोध भी किया गया. आज भी यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से इस पर सुनवाई जारी है.

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