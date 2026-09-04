'सनातन धर्म अमर है, इसे मिटाने वाले खुद मिट्टी में मिल गए'.....मथुरा से सीएम योगी का बड़ा संदेश

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Shri Krishna Janmashtami Mathura: आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे. उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर विशेष पूजा-अर्चना की और इसके बाद वहां मौजूद श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए सनातन धर्म की शक्ति का एक बहुत ही स्पष्ट संदेश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश करने वाले लोग खुद ही मिट्टी में मिल गए हैं.
इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत पर कई विदेशी हमले हुए, कई लोगों ने अपनी दूसरी आस्थाओं को जबरन हम पर थोपने का प्रयास किया, लेकिन सनातन को कोई समाप्त नहीं कर पाया. उन्होंने 500 साल पहले, यानी 1528 के समय की याद दिलाई, जब विदेशी आक्रांताओं ने हमारी आस्था को नष्ट करने का भरपूर प्रयास किया था. उस समय जो आक्रांता खुद को अजेय मानते थे, आज उनका नामोनिशान तक नहीं बचा है.
वे सब समाप्त हो गए, लेकिन हमारी ब्रज भूमि में भगवान श्रीकृष्ण की स्मृतियां आज भी पूरी तरह सुरक्षित हैं. मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो कोई भी आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसका पतन निश्चित है और राष्ट्रविरोधी ताकतों का हाल अंत कंस की तरह ही होगा.
अयोध्या और काशी की तर्ज पर मथुरा का भव्य विकास
मुख्यमंत्री ने देश के अन्य प्रमुख तीर्थ स्थलों का उदाहरण देते हुए मथुरा के विकास की रूपरेखा भी लोगों के सामने रखी. उन्होंने बताया कि अयोध्या में भव्य मंदिर बनने के बाद वहां त्रेता युग जैसी अलौकिक अनुभूति हो रही है. आज अयोध्या में हर दिन लगभग एक लाख भक्त दर्शन के लिए आते हैं और दीवाली जैसे प्रमुख त्योहारों पर यह संख्या पांच लाख तक पहुंच जाती है.
इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा नहीं होती, क्योंकि वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चारों तरफ चौड़ी फोर-लेन सड़कें और रेलवे की डबल लाइन जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं. इसी तर्ज पर अब मथुरा और वृंदावन को भी विकसित करने की योजना है. ब्रज तीर्थ विकास परिषद इस क्षेत्र के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए लगातार काम कर रही है.
सरकार का मुख्य लक्ष्य यह है कि अयोध्या और काशी की तरह मथुरा में भी एक बहुत ही भव्य परिसर तैयार हो, ताकि भक्तों को अपने आराध्य की पूजा करने में कोई बाधा न आए. मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि जिनकी आस्था बाबर और औरंगजेब जैसे आक्रमणकारियों में है, वे इस आस्था और विकास को कभी नहीं समझ पाएंगे.
भगवान श्रीकृष्ण का निष्काम कर्म का संदेश
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीमद्भगवद्गीता के उस पवित्र संदेश को भी याद किया, जो भगवान श्रीकृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया था. उन्होंने बताया कि भगवान ने अर्जुन से कहा था कि इंसान सिर्फ एक माध्यम है, उसे बस अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करना चाहिए. यदि हम बिना किसी स्वार्थ और फल की चिंता किए निष्काम भाव से काम करेंगे, तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही होगा. इच्छा और लालच से काम करने पर कुछ हासिल नहीं होता.
मुख्यमंत्री ने इस बात को आज के समय से जोड़ते हुए कहा कि आज हम एक आजाद देश में रह रहे हैं और सरकार की नई योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं. आज का युवा अपने भविष्य को लेकर निश्चिंत है, महिलाएं और बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं, और कामगार खुश हैं. उन्होंने जनता से अपील की कि वे भगवान श्रीकृष्ण के बताए रास्ते पर चलें. केवल अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें और देश के लिए ईमानदारी से काम करें, बाकी सारी चिंताएं भगवान कृष्ण खुद संभाल लेंगे.
पिछली सरकारों की राजनीति और ब्रजभूमि का नया उल्लास
मुख्यमंत्री ने पहले की सरकारों पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों के नेता वोट बैंक खिसकने के डर से मथुरा आने से घबराते थे. उन्हें डर था कि अगर वे यहां आएंगे तो जनता उनसे सवाल करेगी. उनके इसी डर और लापरवाही वाले रवैये के कारण मथुरा में जवाहर बाग जैसी दुखद और हिंसक घटनाएं घटित होती थीं. लेकिन आज हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं. आज मथुरा में जवाहर बाग जैसी कोई घटना नहीं होती, बल्कि अब यह पवित्र ब्रजभूमि अपने भव्य जन्मोत्सव, रंगोत्सव और वैष्णव कुंभ के लिए जानी जाती है. आज पूरा समाज एक नई उमंग और विश्वास के साथ अपने त्योहार मनाता है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग समाज में जहर घोलना चाहते हैं और जिन्हें देश का सांस्कृतिक विकास अच्छा नहीं लगता, वे ही लोग अयोध्या को बिना वजह बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन उनकी यह कोशिश कभी सफल नहीं होने वाली है.
डबल इंजन सरकार का संकल्प और विकसित भारत का सपना
अंत में, मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दीं. उन्होंने याद दिलाया कि 5,200 साल पहले भगवान श्रीकृष्ण ने इसी धरती पर अवतार लेकर सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना करने का महान कार्य किया था. आज उनके वे उपदेश और बातें हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा हैं और आज के समय में भी पूरी तरह प्रासंगिक हैं. मुख्यमंत्री ने जनता को पूरा भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही 'डबल इंजन' की सरकार ब्रजभूमि को संवारने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी.
विंध्यवासिनी धाम का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह योगमाया के प्रभाव और लोगों की अटूट आस्था ने वहां एक भव्य परिसर का निर्माण करवा दिया, ठीक वैसा ही विकास मथुरा में भी होगा. उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि भगवान का यही आदेश है कि अपने कर्तव्य से कभी न हटें. अगर हम सब मिलकर अपने देश, समाज और घर-परिवार के लिए ईमानदारी से काम करेंगे, तो भारत को 'विकसित भारत' और उत्तर प्रदेश को 'विकसित उत्तर प्रदेश' बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती.