/श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद... विशेष लोक अदालत में फिर आमने-सामने आए दोनों पक्ष, 18 अगस्त को अगली सुनवाई

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मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिशों के तहत शुक्रवार को विशेष लोक अदालत में एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच वार्ता हुई. करीब डेढ़ घंटे तक चली इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन किसी भी बिंदु पर सहमति नहीं बन सकी. अदालत ने अब मामले की अगली सुनवाई और समझौता वार्ता के लिए 18 अगस्त की तारीख तय की है.
अदालत ने मीडिया में बयान देने पर लगाई रोक
सुनवाई के दौरान शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के सचिव तनवीर अहमद ने न्यायालय के समक्ष शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि मामले को लेकर मीडिया में लगातार बयानबाजी हो रही है. इस पर न्यायालय ने दोनों पक्षों को स्पष्ट निर्देश दिया कि मीडिएशन प्रक्रिया पूरी होने तक कोई भी पक्ष मीडिया में सार्वजनिक बयान नहीं देगा. अदालत का उद्देश्य वार्ता का शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना बताया गया.
दोनों पक्ष अपने-अपने रुख पर कायम
वार्ता के दौरान हिंदू पक्ष ने पहले की तरह अपना प्रस्ताव दोहराते हुए कहा कि यदि ईदगाह परिसर को वर्तमान स्थान से हटाया जाता है तो नई ईदगाह के निर्माण के लिए वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने पर विचार किया जा सकता है. दूसरी ओर, ईदगाह कमेटी ने वर्ष 1968 के समझौते का हवाला देते हुए कहा कि उस समझौते को न्यायालय की मान्यता प्राप्त है, इसलिए नए समझौते की आवश्यकता नहीं है. कमेटी का कहना था कि यदि समाधान चाहिए तो लंबित वाद वापस लिए जाएं.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जारी है मीडिएशन
यह समझौता प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आयोजित की जा रही है. शीर्ष अदालत ने स्थानीय न्यायालय को विशेष लोक अदालत के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच बातचीत कर समाधान तलाशने का अवसर देने को कहा था. इससे पहले 4 जुलाई को भी वार्ता हुई थी, लेकिन तब भी कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया था.
करीब दो शताब्दियों पुराना है विवाद
श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से जुड़ा यह विवाद लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन है. विवादित परिसर लगभग 13.37 एकड़ क्षेत्र में फैला है, जिसमें शाही ईदगाह का हिस्सा भी शामिल है. वर्ष 1968 में हुए समझौते की वैधता को लेकर बाद के वर्षों में कई मुकदमे दायर किए गए. वर्तमान में इस प्रकरण से जुड़े कई वाद विभिन्न अदालतों में लंबित हैं. अब सभी की निगाहें 18 अगस्त की अगली वार्ता और उसके बाद प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत की कार्यवाही पर टिकी हैं.