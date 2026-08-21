मथुरा में निर्माणाधीन ओमैक्स मॉल की शटरिंग गिरी, तीन मजदूरों की मौत, CM योगी ने लिया संज्ञान

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CM Yogi Action Mathura Accident: उत्तर प्रदेश के मथुरा के थाना कोतवाली वृंदावन क्षेत्र के रुक्मणी विहार इलाके में शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा हो गया. यहां निर्माणाधीन ओमैक्स मॉल की कमर्शियल साइट पर शटरिंग अचानक भरभराकर गिर गई. हादसा सुबह करीब 7 बजे हुआ. उस समय निर्माण कार्य चल रहा था और मौके पर कई मजदूर मौजूद थे. शटरिंग के मलबे में तीन मजदूर दब गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल हो गया.
चार मजदूर मलबे में दबे
हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड, सीएफओ और सीओ समेत पुलिस-प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया. पुलिस और फायर ब्रिगेड की संयुक्त टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में दबे सभी चार मजदूरों को बाहर निकाला. सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. एसपी सिटी राजीव सिंह ने बताया कि रुक्मणी विहार स्थित ओमैक्स की कमर्शियल साइट पर निर्माण कार्य चल रहा था. यहां एक प्रोजेक्शन छज्जा निकाला जा रहा था. इसके लिए शटरिंग लगाई गई थी. अचानक शटरिंग गिरने से चार मजदूर मलबे के नीचे दब गए.
मौके पर एक की मौत, इलाज के दौरान दो ने दम तोड़ा
रेस्क्यू के बाद चारों मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया गया. इनमें से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो चुकी थी. तीन अन्य मजदूर घायल थे. घायलों में एक की हालत गंभीर होने पर उसे बेहतर इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज, आगरा रेफर किया गया. इलाज के दौरान दो अन्य घायल मजदूरों ने भी दम तोड़ दिया. इसके बाद हादसे में मरने वाले मजदूरों की संख्या बढ़कर तीन हो गई. फिलहाल एक घायल मजदूर का इलाज चल रहा है.
मृतकों में नेपाल और पश्चिम बंगाल के मजदूर
पुलिस के मुताबिक, हादसे में जान गंवाने वाले तीन मजदूरों में एक नेपाल का रहने वाला था, जबकि दो मजदूर पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे. पुलिस ने घटना के संबंध में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. हादसे के कारणों की भी जानकारी जुटाई जा रही है.
मुख्यमंत्री योगी ने लिया हादसे का संज्ञान
मथुरा में हुए इस हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है. मुख्यमंत्री ने हादसे में मृत श्रमिकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की. उन्होंने अधिकारियों को घायलों का समुचित इलाज कराने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि मृतक मजदूरों के परिजनों से संवाद कर उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाए. साथ ही उन्होंने हादसे में घायल मजदूर के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है. हादसे के बाद निर्माण स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था और शटरिंग की मजबूती को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटे हैं.