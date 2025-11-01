मथुरा में सनसनीखेज वारदात, शराब पीने से रोका तो बेटे ने पिता को मार दी गोली, फिर कर लिया सुसाइड

Mathura Crime News: मथुरा के कोतवाली वृंदावन क्षेत्र की गोरा नगर कॉलोनी से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक मशहूर बीड़ी व्यापारी परिवार में हुए मामूली झगड़े ने पिता और बेटे दोनों की जान ले ली. इस घटना से स्थानीय व्यापारी समुदाय और पूरे वृंदावन में शोक का माहौल है. मृतकों की पहचान प्रतिष्ठित व्यावसायिक प्रतिष्ठान 'दिनेश बीड़ी वाले' के मालिक सुरेश चंद्र अग्रवाल और उनके पुत्र नरेश अग्रवाल के रूप में हुई है.

झगड़े का खौफनाक अंत

यह घटना पारिवारिक विवाद के बाद हुई. बताया जाता है कि पिता-पुत्र में किसी बात को लेकर तीखी बहस चल रही थी. इसी झगड़े के दौरान बेटे नरेश अग्रवाल ने पिस्टल से अपने पिता को गोली मार दी. यह गोली सीधे पिता सुरेश चंद्र अग्रवाल के सीने में जा लगी, जिससे वह वहीं गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए. पिता को लहूलुहान देख बेटे नरेश अग्रवाल ने उसी पिस्टल को अपनी कनपटी पर रखकर खुद को गोली मार ली.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

घटना के तुरंत बाद परिजनों ने आनन-फानन में दोनों को लेकर रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद पिता सुरेश चंद्र अग्रवाल और पुत्र नरेश अग्रवाल दोनों को मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही वृंदावन कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर मृतकों के परिजनों से पूछताछ की और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

बताया गया है कि जिस पिस्टल से गोली चली है वह लाइसेंसी थी. अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. अभी झगड़े की वजह पता नहीं चली है. इस घटना ने एक पल में एक प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार को उजाड़ दिया है और पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है.

