यूपी पुलिस के लिए गौरव का दिन, एसपी राजकुमार को राष्ट्रपति पदक और ‘महाकुम्भ सेवा मेडल’ से सम्मानित

Mathura News/कन्हैया लाल शर्मा: उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए यह दिन गर्व और सम्मान का प्रतीक बन गया, जब उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई अधिकारियों को सम्मानित किया गया. इसी कड़ी में श्रीकृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रहे पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा) राजकुमार अग्रवाल को एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है.

गणतंत्र दिवस के अवसर पर मथुरा में एसपी सिक्योरिटी को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा. वहीं, महाकुम्भ प्रयागराज–2025 जैसे विश्व के सबसे विशाल और चुनौतीपूर्ण धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था को सफल, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ‘महाकुम्भ सेवा मेडल’ से भी अलंकृत किया गया.

मथुरा में आयोजित एक सादे किंतु गरिमामय समारोह में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा श्लोक कुमार ने एसपी सुरक्षा राजकुमार को यह पदक प्रदान किया. इस अवसर पर पुलिस विभाग के अनेक अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे, जिन्होंने इस सम्मान को जनपद मथुरा के लिए गौरव का विषय बताया.

महाकुम्भ जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजन में करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, वीआईपी मूवमेंट, यातायात प्रबंधन और आपदा प्रबंधन जैसी बड़ी जिम्मेदारियों का सफल निर्वहन किसी चुनौती से कम नहीं होता. एसपी राजकुमार ने इन सभी दायित्वों को अत्यंत कुशलता से निभाते हुए विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया, जिससे आयोजन पूरी तरह सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रहा.

वरिष्ठ अधिकारियों ने की सराहना

वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि अनुशासन, पारदर्शिता और त्वरित निर्णय क्षमता उनकी पहचान है. उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि और अधिक सशक्त हुई है. यह सम्मान न केवल उनका व्यक्तिगत गौरव है, बल्कि मथुरा पुलिस की निष्ठा, समर्पण और सेवा भावना का भी प्रतीक है.

एसपी सुरक्षा राजकुमार ने क्या कहा?

सम्मान प्राप्त करने के बाद एसपी सुरक्षा राजकुमार ने प्रदेश सरकार और वरिष्ठ अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जब कोई अधिकारी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करता है और उसे इस प्रकार का सम्मान मिलता है, तो उसका मनोबल ही नहीं, बल्कि पूरी टीम और परिवार का उत्साह बढ़ता है. उन्होंने बताया कि उनकी सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने को हैं, इस दौरान लखनऊ, बरेली, कानपुर नगर सहित कई जनपदों में कार्य करने का अवसर मिला और हर स्थान पर कर्तव्य को सर्वोपरि रखा.

उन्होंने कहा कि आज मिला यह सम्मान उनकी पूरी टीम और परिवार के लिए गर्व का क्षण है और भविष्य में और अधिक समर्पण के साथ सेवा करने की प्रेरणा देता है. पुलिस प्रशासन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए इस उपलब्धि को पूरे पुलिस बल के लिए प्रेरणास्रोत बताया.