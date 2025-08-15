भव्य साज-सज्जा में ठाकुरजी...मथुरा में जन्‍माष्‍टमी में सिंदूर पुष्प महल में विशेष पोशाक में दर्शन देंगे कान्‍हा
भव्य साज-सज्जा में ठाकुरजी...मथुरा में जन्‍माष्‍टमी में सिंदूर पुष्प महल में विशेष पोशाक में दर्शन देंगे कान्‍हा

Mathura News: इस बार मथुरा में जन्‍माष्‍टमी खास होगी. जन्माष्टमी के लिए खास तौर पर भगवान श्रीकृष्ण के लिए एक विशेष पोशाक बनाई गई है, जिसे मेघ धनु पोशाक नाम दिया गया है.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Aug 15, 2025, 09:59 PM IST
Mathura News: मथुरा अपनी समृद्ध और आध्यात्मिक विरासत के लिए जानी जाती है और जन्माष्टमी का त्योहार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. इस साल भी भगवान श्रीकृष्ण के 5252वें जन्मोत्सव के लिए मथुरा नगरी पूरी तरह से तैयार है. इस साल की तैयारियां पिछले सालों से कहीं ज्यादा भव्य और खास हैं. इससे पूरे शहर में एक उत्सव का माहौल है.

विशेष पोशाक तैयार
जन्माष्टमी के लिए खास तौर पर भगवान श्रीकृष्ण के लिए एक विशेष पोशाक बनाई गई है, जिसे मेघ धनु पोशाक नाम दिया गया है. यह पोशाक इंद्रधनुष के सात रंगों से प्रेरित है, जो भगवान की दिव्य और अलौकिक शक्ति का प्रतीक है. इस पोशाक में कान्हा का स्वरूप और भी मनमोहक लगेगा, जिससे भक्तों का मन खुशी से झूम उठेगा.

फूलों और सिंदूर से सजा होगा बंगला
भगवान श्रीकृष्ण को जिस बंगले में विराजमान किया जाएगा, वह भी इस साल बेहद खास है. इसे सिंदूर पुष्प बंगले का नाम दिया गया है, जो पूरी तरह से फूलों और सिंदूर से सजा होगा. इसके अलावा, ठाकुर जी का प्रथम अभिषेक एक अद्भुत स्वर्ण पंडित और रजत कामधेनु स्वरूपा दिव्य गो प्रतिमा द्वारा किया जाएगा. यह अभिषेक एक आध्यात्मिक और पवित्र अनुभव होगा, जो भक्तों को भगवान के करीब होने का एहसास कराएगा.

कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे
जन्माष्टमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण का प्राकट्य भी एक अद्भुत तरीके से होगा. वे रजत कमल पुष्प में प्रकट होंगे, जो उनकी कोमलता और पवित्रता को दर्शाता है. यह क्षण भक्तों के लिए एक यादगार और भावुक पल होगा. श्री कृष्ण जन्मभूमि में इस खास मौके पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इनमें भजन संध्या, रास लीला और झांकियां शामिल हैं, जो भक्तों को भगवान के जीवन से जुड़ी कहानियों को दर्शाएंगी. ये सभी कार्यक्रम भक्तों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव का वादा करते हैं, जो उन्हें आध्यात्मिक रूप से मजबूत करेगा. यह जन्माष्टमी मथुरा के लिए एक ऐतिहासिक और भव्य पर्व होगा, जो भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति और प्रेम को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा. 

यह भी पढ़ें : Janmashtami 2025: भगवान श्रीकृष्‍ण ने आधी रात में क्‍यों लिया था जन्‍म? जानें इस जन्माष्टमी कान्‍हा के जन्‍म से जुड़ी कहानी

 

