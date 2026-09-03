/देशभर में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की धूम: काशी-अयोध्या से मथुरा पहुंचे दिव्य उपहार, लखनऊ में भव्य तैयारियां!

जन्माष्टमी के दिन मंदिरों में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है. इतनी बड़ी भीड़ को देखते हुए लखनऊ प्रशासन के लिए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है. पुलिस बल ने मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. भीड़ नियंत्रण, निगरानी और महिला सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है. इसके साथ ही, सड़कों पर जाम की स्थिति न बने, इसके लिए ट्रैफिक डायवर्जन और पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं के साथ-साथ आम जनता को भी कोई परेशानी न हो.