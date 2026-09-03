/देशभर में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की धूम: काशी-अयोध्या से मथुरा पहुंचे दिव्य उपहार, लखनऊ में भव्य तैयारियां!

राज्य चुनें
Mathura News : देश भर में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह अपने चरम पर है. भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली मथुरा से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक, हर तरफ भक्ति का माहौल है. मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है और शंखनाद, ढोल-नगाड़ों तथा हरिनाम संकीर्तन की गूँज से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है. श्रद्धालु कान्हा के बाल रूप के दर्शन के लिए आतुर हैं.
काशी और अयोध्या से मथुरा पहुंचे दिव्य उपहार
इस बार मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर सनातन संस्कृति का एक अनोखा संगम देखने को मिल रहा है. सनातन संस्कृति के दो प्रमुख धामों अयोध्या पुरी और काशी विश्वनाथ धाम से कान्हा के लिए विशेष उपहार मथुरा भेजे गए हैं. अयोध्या की प्रसिद्ध राम रसोई से भगवान के लिए दिव्य प्रसाद पहुंचा है, तो वहीं काशीपुरी से लड्डू गोपाल के लिए विशेष मेवा और भव्य श्रृंगार सामग्री लाई गई है. इन उपहारों ने श्रद्धालुओं के आनंद को और बढ़ा दिया है.
200 किलो चांदी से सजेगा गर्भगृह और लिया जाएगा विशेष संकल्प
श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा-संस्थान के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण का 5253वाँ जन्मोत्सव 4 सितंबर को अत्यंत धूमधाम से मनाया जाएगा. इस वर्ष जन्मोत्सव का मुख्य संदेश ‘गौ रक्षा-राष्ट्र रक्षा’ का संकल्प रहेगा। जन्मोत्सव की तैयारियों के तहत श्रीकृष्ण जन्मस्थान के गर्भगृह को लगभग 200 किलो चांदी से अलौकिक रूप से सजाया जा रहा है. जन्मोत्सव के दिन भगवान श्रीकृष्ण "कलहंस" नाम के पुष्प-बंगले में विराजमान होंगे। वे समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों की भावना पर आधारित पंचरत्नी पोशाक और रत्न-जड़ित मुकुट धारण करके भक्तों को दर्शन देंगे.
लखनऊ के इस्कॉन मंदिर में भव्य महामहोत्सव की तैयारी
राजधानी लखनऊ में भी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं. सुशांत गोल्फ सिटी स्थित इस्कॉन मंदिर में इस बार जन्माष्टमी महोत्सव को बेहद भव्य रूप दिया जा रहा है. यहां भगवान श्री राधा रमण बिहारी का विशेष श्रृंगार किया जाएगा. इस बार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कान्हा का महाभिषेक देश-विदेश के 1008 पवित्र तीर्थों के जल से किया जाएगा. पूरे दिन धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे और आधी रात को ठीक 12 बजे भगवान के जन्म के साथ भव्य महाआरती का आयोजन होगा.
सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए प्रशासन मुस्तैद
जन्माष्टमी के दिन मंदिरों में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है. इतनी बड़ी भीड़ को देखते हुए लखनऊ प्रशासन के लिए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है. पुलिस बल ने मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. भीड़ नियंत्रण, निगरानी और महिला सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है. इसके साथ ही, सड़कों पर जाम की स्थिति न बने, इसके लिए ट्रैफिक डायवर्जन और पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं के साथ-साथ आम जनता को भी कोई परेशानी न हो.