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देशभर में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की धूम: काशी-अयोध्या से मथुरा पहुंचे दिव्य उपहार, लखनऊ में भव्य तैयारियां!

Shri Krishna birthplace Mathura: देशभर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम है. मथुरा में काशी और अयोध्या से विशेष उपहार आए हैं, और गर्भगृह 200 किलो चांदी से सजा है. लखनऊ इस्कॉन में 1008 तीर्थों के जल से महाभिषेक होगा. प्रशासन द्वारा सुरक्षा चाक-चौबंद है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 03, 2026, 07:36 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 07:36 PM IST
देशभर में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की धूम: काशी-अयोध्या से मथुरा पहुंचे दिव्य उपहार, लखनऊ में भव्य तैयारियां!

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