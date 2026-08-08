/श्रीकृष्ण जन्मभूमि निर्माण के लिए चित्रगुप्त पीठ पहुंची पत्थरों की खेप, 9 अगस्त को शिला पूजन

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मथुरा/कन्हैयालाल शर्मा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि निर्माण की कवायद के बीच चित्रगुप्त पीठ पर हलचल तेज हो गई है. 9 अगस्त को प्रस्तावित विवादित कार सेवा के कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. लेकिन मंदिर निर्माण के संकल्प को दोहराते हुए चित्रगुप्त पीठ पर शिला पूजन का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इस आयोजन के लिए राजस्थान से विशेष पत्थरों की पहली खेप मथुरा पहुंच चुकी है.
पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 अगस्त को कार सेवा का सार्वजनिक आह्वान टाल दिया गया है, लेकिन आश्रम परिसर में ही धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे. उन्होंने दावा किया कि राजस्थान से मंगवाए गए इन पत्थरों का उपयोग श्रीकृष्ण जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण के लिए किया जाएगा. वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन-पूजन होगा.
स्वामी सच्चिदानंद के अनुसार, 9 अगस्त को चित्रगुप्त पीठ पर शास्त्रों में वर्णित विधि-विधान के अनुसार शिला पूजन किया जाएगा. इस दौरान-
वैदिक मंत्रोच्चारण: प्रकांड विद्वानों द्वारा वैदिक ऋचाओं के पाठ के साथ अनुष्ठान शुरू होगा.
हवन-पूजन: विश्व कल्याण और जन्मभूमि के निर्विघ्न निर्माण के संकल्प के साथ हवन किया जाएगा.
संतों का सानिध्य: इस धार्मिक आयोजन में क्षेत्र के कई प्रमुख संतों, महंतों और धर्मचार्यों की मौजूदगी रहेगी.
आगे की रणनीति पर होगी चर्चा
कार सेवा स्थगित होने के कारणों और आगे की दिशा पर बात करते हुए पीठाधीश्वर ने कहा कि शिला पूजन और हवन के उपरांत आश्रम में ही पूज्य संतों की एक बैठक बुलाई जाएगी. इस बैठक में श्रीकृष्ण जन्मभूमि आंदोलन को आगे बढ़ाने, कानूनी व सामाजिक पहलुओं तथा भविष्य की नई रणनीति पर विचार-विमर्श किया जाएगा. प्रशासन की नजर भी इस पूरे घटनाक्रम और सुरक्षा व्यवस्था पर बनी हुई है.
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद नहीं बनी सहमति
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिशों के तहत शुक्रवार को विशेष लोक अदालत में एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच वार्ता हुई. करीब डेढ़ घंटे तक चली इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन किसी भी बिंदु पर सहमति नहीं बन सकी. अदालत ने अब मामले की अगली सुनवाई और समझौता वार्ता के लिए 18 अगस्त की तारीख तय की है.
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