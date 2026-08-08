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श्रीकृष्ण जन्मभूमि निर्माण के लिए चित्रगुप्त पीठ पहुंची पत्थरों की खेप, 9 अगस्त को शिला पूजन

Shri Krishn Janmbhoomi: राजस्थान से लाल पत्थरों की खेप मथुरा पहुंचा गई है. कल चित्रगुप्त पीठ पर भूमि पूजन होगा. चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद का दावा है पत्थरों की ये खेप श्रीकृष्ण जन्मभूमि के निर्माण के लिए आई है. हालांकि श्रीकृष्ण जन्मभूमि के लिए 9 अगस्त को होने वाले कार सेवा के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Aug 08, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 02:38 PM IST
श्रीकृष्ण जन्मभूमि निर्माण के लिए चित्रगुप्त पीठ पहुंची पत्थरों की खेप, 9 अगस्त को शिला पूजन

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Pradeep Kumar Raghav

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प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, वे 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. इन्हें टीवी न्यूज चैनल्स, डिजिटल वीडियो और रेडियो समेत 20 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है. वे MH 1, इंडिया न्यूज और ज़ी न्यूज जैसे टीवी न्यूज चैनल में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के बाद अमर उजाला से डिजिटल मीडिया में प्रवेश किये. प्रदीप कुमार राघव वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल में ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स, मौसम और हाईपर लोकल की खबरें लिखते हैं. इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक, IGNOU से रेडियो प्रोग्राम प्रॉडक्शन में पीजी डिप्लोमा और अलगप्पा यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु से पत्रकारिता व जनसंचार में स्नातकोत्तर किया है.    

प्रदीप कुमार राघव से आप pradeep.raghav@india.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप एक्स (ट्विटर) पर @pradeep_raghav6, फेसबुक (https://www.facebook.com/pradeep.k.raghav/), इंस्टाग्राम (https://www.instagram.com/raghav.pradeep05/) और लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं.

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