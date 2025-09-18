Mathura News:धुएं और लपटों में घिरी छात्रा, दरवाजा टूटा तो मिली लाश, बगैर अनुमित के चल रहे हॉस्टल में बीटेक छात्रा की मौत से हड़कंप

Mathura News: मथुरा-दिल्ली हाईवे पर हॉस्टल में बीटेक छात्रा की संदिग्ध मौत ने हड़कंप मचा दिया. कमरे में आग लगने से झुलसी छात्रा की मौत हुई. परिजनों ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया, वहीं बिना अनुमति चल रहे हॉस्टल सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं.
Mathura/Kanhaiya lal sharma: मथुरा-दिल्ली हाईवे पर स्थित एक निजी विश्वविद्यालय के हॉस्टल में बुधवार को बीटेक की 19 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. छात्रा हाथरस जिले के सहपऊ थाना क्षेत्र की रहने वाली थी और बीटेक के पांचवें सेमेस्टर में पढ़ रही थी. जानकारी के अनुसार, बुधवार दोपहर कक्षाओं से लौटने के बाद छात्रा ने हॉस्टल के कमरा नंबर-3 को अंदर से बंद कर लिया. थोड़ी ही देर बाद कमरे से धुआं और आग की लपटें उठने लगीं. बगल के कमरे में रह रही छात्रा ने शोर मचाया तो लोग मौके पर पहुंचे और दरवाजा तोड़ा. लेकिन तब तक छात्रा गंभीर रूप से झुलस चुकी थी और उसकी मौत हो गई.
पुलिस और फॉरेंसिक टीम की जांच
घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोग और दुकानदार मौके पर पहुंच गए.सूचना पाकर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. सीओ सदर और एसआई आरजे गौतम ने टीम के साथ घटनास्थल का जायजा लिया. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और परिजनों की तहरीर पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
परिजनों का हंगामा
जैसे ही यह खबर छात्रा के परिजनों तक पहुंची, वे देर शाम हॉस्टल पहुंचे और जमकर हंगामा किया. परिजनों का आरोप है कि हॉस्टल प्रबंधन की लापरवाही के कारण उनकी बेटी की जान गई. उनका कहना है कि हॉस्टल में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे. परिजनों के आक्रोश से माहौल देर रात तक तनावपूर्ण बना रहा.
बिना अनुमति चल रहे हॉस्टल पर सवाल
इस घटना ने हॉस्टल सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे किनारे सैकड़ों हॉस्टल बिना किसी सरकारी अनुमति और सुरक्षा मानकों के चल रहे हैं. कई मकानों को हॉस्टल में बदल दिया गया है, जिनमें सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है. इसी लापरवाही के कारण आए दिन घटनाएं सामने आती रहती हैं. छात्रा की मौत ने न सिर्फ परिजनों को गहरा सदमा दिया है, बल्कि क्षेत्र में हॉस्टल प्रबंधन की विश्वसनीयता पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.
