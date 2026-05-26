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बांके बिहारी मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मैनेजमेंट कमेटी में शामिल होंगे गोस्वामी समाज के 4 सदस्य

Mathura News: सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर की पारंपरिक धार्मिक व्यवस्था को बहाल करने और रोजमर्रा के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए मंदिर का प्रबंध देख रही कमेटी को गोस्वामी समाज के सुझाव पर विचार करने का निर्देश दिया है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 26, 2026, 08:44 PM IST
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Banke Bihari Mandir
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Mathura News: वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण आदेश दिया है. अदालत ने मंदिर की पारंपरिक धार्मिक व्यवस्था को बहाल करने और रोजमर्रा के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए मंदिर का प्रबंध देख रही कमेटी को गोस्वामी समाज के सुझाव पर विचार करने का निर्देश दिया है. 

मैनेजमेंट कमेटी में शामिल होंगे गोस्वामी समूह के चार सदस्य
सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर की परंपराओं और व्यवस्था को सुचारु रूप से चलने के लिए शयन भोग और राजभोग दोनों गोस्वामी समूह से दो दो सदस्यों को कमेटी में शामिल करने की इजाजत दे दी है. कोर्ट के आदेश के अनुसार, शयन भोग समूह से रजत गोस्वामी और शैलेंद्र गोस्वामी और राजभोग समूह से गोपेश गोस्वामी और हिमांशु गोस्वामी को कमेटी में शामिल किया जाएगा. 

नए सदस्य रोजमर्रा संचालन में सुधार को लेकर सुझाव देंगे 
अब यह चारों नए सदस्य बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्था बनाने के लिए गठित की गई श्री बांके बिहारी हाई पावर्ड कमेटी को पारंपरिक धार्मिक परंपराओं, पूजा पद्धति और रोजमर्रा के संचालन में सुधार को लेकर अपने सुझाव देंगे. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोर्ट द्वारा गठित मुख्य समिति इन सदस्यों के सुझाव पर गंभीरता से विचार करेगी. साथ ही मंदिर के खुलने और बंद होने के समय को लेकर भी कमेटी को सुझाव सौंपे जा सकते हैं. 

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यूपी सरकार तैयार करेगी डेवलपमेंट प्लान
श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के आसपास के पूरे इलाके के विकास के लिए विस्तृत डेवलपमेंट प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है. इस विकास योजना के तहत कोर्ट ने बुनियादी ढांचे में सुधार पर जोर देते हुए कहा कि मंदिर की ओर जाने वाली सड़कों को चौड़ा किया जाए, रास्तों पर होने वाली अनियंत्रित व्यावसायिक गतिविधियां जैसे दुकानों के अतिक्रमण को नियंत्रित किया जाए. देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर और आधुनिक सुविधाएं सुनिश्चित की जाए. 

सुप्रीम कोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट
सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार और मंदिर समिति दोनों को निर्देश दिया है कि वह मंदिर के प्रबंधन में सुधार और आसपास के क्षेत्र में किए जाने वाले विकास कार्यों को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें और उसे कोर्ट के समक्ष पेश करें. इस कारण से बांके बिहारी मंदिर में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को भविष्य में बेहतर सुविधाएं मिलने और दर्शन की प्रक्रिया सुगम होने की उम्मीद है. 

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