श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: सुप्रीम कोर्ट की विशेष लोक अदालत में होगी सुनवाई

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Shri Krishna Janmabhoomi Case Update: भारत की न्याय व्यवस्था में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के चर्चित श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह विवाद को सुलझाने का एक अवसर प्रदान किया है. दशकों से चले आ रहे इस संवेदनशील कानूनी मामले को अब अदालत के बाहर आपसी बातचीत और सहमति से हल करने की कोशिश की जा रही है. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अपनी विशेष लोक अदालत के अंतर्गत रेफर किया है, जिसे समाधान समारोह का नाम दिया गया है. देश के सबसे बड़े मुकदमों में गिने जाने वाले इस विवाद का इस तरह लोक अदालत में पहुंचना एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव माना जा रहा है.
कानूनी दस्तावेजों और मामलों की स्थिति
यह पूरा मामला आधिकारिक तौर पर भगवान श्री लाला कृष्णा विराजमान बनाम अंजुमन इस्लामी, कमेटी ऑफ शाही मस्जिद ईदगाह व अन्य के रूप में दर्ज है, जिसकी डायरी संख्या 52253/2025 है. सुप्रीम कोर्ट की समन्वय समिति ने यह पाया है कि इस तरह के ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील मामलों को लंबी अदालती लड़ाइयां लड़ने के बजाय आपसी बातचीत के जरिए ज्यादा बेहतर ढंग से सुलझाया जा सकता है. अदालत की इस पहल से दोनों पक्षों के पास बिना किसी कड़वाहट के एक ऐसा रास्ता खोजने का मौका है जो दोनों की भावनाओं और अधिकारों का सम्मान कर सके.
पूर्व-सुलह बैठक और अंतिम समाधान की तिथियां
इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक तय समय सारणी बनाई गई है. इसके तहत आज यानी 7 अगस्त 2026 को 3:00 बजे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी डीएलएसए, मथुरा परिसर में एक पूर्व-सुलह बैठक आयोजित की गई है. इस बैठक में दोनों पक्षों के शामिल होने के लिए यह सुविधा दी गई है कि वे चाहें तो भौतिक रूप से यानी खुद उपस्थित होकर या फिर वर्चुअल माध्यम से ऑनलाइन जुड़ सकते हैं. इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय परिसर में आगामी 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को अंतिम समाधान बैठकों का आयोजन किया जाएगा, जहां दोनों पक्षों के बीच सुलह को लेकर अंतिम दौर की बातचीत होगी.
प्रशासनिक व्यवस्था और नोडल अधिकारी
इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने और दोनों पक्षों के बीच तालमेल बिठाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव को इस संपूर्ण प्रक्रिया का मुख्य नोडल अधिकारी बनाया गया है. स्थानीय स्तर पर मथुरा के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दोनों पक्षों को आधिकारिक रूप से सूचना भेज दी गई है ताकि समय पर सभी लोग अपनी बात रख सकें. कानूनी जानकारों का यह मानना है कि यदि यह प्रयास सफल रहता है तो यह भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा.
याचिकाकर्ता की प्रतिक्रिया
इस पूरी पहल पर अपनी बात रखते हुए याचिकाकर्ता दिनेश शर्मा ने कहा कि यह देश के सबसे संवेदनशील और ऐतिहासिक मामलों में से एक है. यदि दोनों पक्ष आपसी सहमति और बातचीत से किसी समाधान पर पहुंचते हैं, तो यह न केवल हमारे समाज और देश के लिए बल्कि पूरी न्याय प्रणाली के लिए एक ऐतिहासिक और सुखद पल होगा. इससे आपसी भाईचारा भी मजबूत होगा और वर्षों पुराना यह विवाद हमेशा के लिए खत्म हो सकेगा.