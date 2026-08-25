/दान की एक-एक पाई... सीधे मंदिर की तिजोरी में जाए, बांके बिहारी मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती

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मथुरा/दिल्ली: वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में दान की रकम में कथित हेराफेरी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि मंदिर में दान की जाने वाली एक-एक पाई केवल दान पेटियों में डाली जाए या ऑनलाइन माध्यम से सीधे मंदिर के खाते में जमा हो. किसी सेवायत या अन्य व्यक्ति द्वारा दान की रकम को निर्धारित व्यवस्था से अलग लेने की कोशिश को गंभीरता से लिया जाएगा.
दान को लेकर पारदर्शी व्यवस्था के निर्देश
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मंदिर की प्रबंधन समिति को दान और मंदिर की निधि के इस्तेमाल के लिए पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे मंदिर के पैसों के लेन-देन में किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे.
हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट में गंभीर आरोप
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मंदिर में कथित चंदा चोरी से जुड़ी हाई पावर कमेटी की स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई. वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कोर्ट के सामने मामले से संबंधित तस्वीरें और अन्य सामग्री रखी. उन्होंने एक वीडियो का भी जिक्र किया, जिसमें कथित तौर पर तीन लोग गोलक के पास खड़े होकर श्रद्धालुओं से नकद रकम लेते और उसे पॉलीथीन की थैलियों में रखते दिखाई दे रहे हैं.
मंदिर की संपत्ति खरीद पर भी कोर्ट की नजर
पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि यदि मंदिर की धनराशि से जमीन या किसी अन्य संपत्ति की खरीद की योजना बनाई जाती है, तो सौदा पूरा करने से पहले इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखनी होगी. कोर्ट ने साफ किया कि मंदिर की संपत्ति और धन का इस्तेमाल निर्धारित प्रक्रिया और पारदर्शिता के साथ ही किया जाना चाहिए.
दान में गड़बड़ी पर कड़ा संदेश
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उद्देश्य मंदिर में आने वाले चढ़ावे और दान की रकम का व्यवस्थित हिसाब सुनिश्चित करना है. कोर्ट ने संकेत दिया कि दान की रकम को लेकर किसी भी स्तर पर अनियमितता या निर्धारित व्यवस्था में हस्तक्षेप को गंभीरता से लिया जाएगा.
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