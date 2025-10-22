Mathura News: अब कैसी है प्रेमानंद महाराज की तबीयत, स्वामी ज्ञानानंद महाराज भेट कर दिया लेटेस्ट अपडेट

Mathura News: वृंदावन स्थित अपने आश्रम में विराजमान स्वामी प्रेमानंद जी महाराज की तबीयत एक बार फिर खराब होने की खबर से भक्तों में चिंता का माहौल बन गया. इसी बीच गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने मंगलवार को वृंदावन पहुंचकर स्वामी प्रेमानंद जी से स्नेहपूर्ण भेंट की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली.

क्या है पूरी कहानी ?

स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने मुलाकात के बाद बताया कि उन्होंने प्रेमानंद महाराज से लंबी बातचीत की. उन्होंने कहा कि स्वामी प्रेमानंद जी मानसिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और निरंतर भगवान का स्मरण कर रहे हैं. हम सभी उनके शीघ्र शारीरिक स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं. इस मुलाकात के दौरान दोनों संतों के बीच गीता के गूढ़ भावों पर भी गहन चर्चा हुई.

कुछ विषयों पर चर्चा भी हुआ

इस आध्यात्मिक भेंट के दौरान स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के गीता प्रचार में दिए जा रहे योगदान की सराहना की. उन्होंने कहा कि ज्ञानानंद महाराज समाज के हर वर्ग तक गीता के संदेश को सरल और सुलभ भाषा में पहुंचा रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि आज के समय में गीता के उपदेश समाज को आंतरिक शांति और नैतिक दिशा देने में अत्यंत आवश्यक हैं.

सनातन परंपरा के प्रति दोनों संतों का समर्पण

स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने भी प्रेमानंद जी के सनातन धर्म, वैदिक संस्कृति और मानवता के प्रचार में किए गए योगदान को प्रणाम किया.उन्होंने कहा कि प्रेमानंद महाराज का जीवन अध्यात्म, सेवा और भक्ति का प्रेरक उदाहरण है

सोशल मीडिया पर वायरल हुई आध्यात्मिक मुलाकात

दोनों संतों की यह आध्यात्मिक और स्नेहपूर्ण भेंट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई है भक्तगण इस मुलाकात को देखकर प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं और स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना कर रहे हैं

