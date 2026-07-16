कार सेवा से पहले स्वामी सच्चिदानंद नजरबंद, शाही ईदगाह विवाद में पुलिस अलर्ट

सावन और कांवड़ यात्रा के चलते टाली 'कार सेवा'

हाउस अरेस्ट होने के बाद स्वामी सच्चिदानंद महाराज के सुर भी बदलते दिखे. उन्होंने मीडिया को बताया कि 9 अगस्त को मथुरा शाही ईदगाह पर होने वाले कार सेवा के कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. उन्होंने कहा, वर्तमान में पवित्र सावन का महीना चल रहा है और कांवड़ यात्रा जोर-शोर से जारी है. ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है. हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि जल्द ही कार सेवा के लिए नई तारीख का एलान किया जाएगा.