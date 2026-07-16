कार सेवा से पहले स्वामी सच्चिदानंद नजरबंद, शाही ईदगाह विवाद में पुलिस अलर्ट

राज्य चुनें
Mathura News: मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के बीच 9 अगस्त को प्रस्तावित 'कार सेवा' के एलान को लेकर पुलिस-प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है. माहौल बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने गुरुवार को बड़ा कदम उठाया. चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज को उनके आश्रम में ही हाउस अरेस्ट (नजरबंद) कर दिया गया है. इसके साथ ही पुलिस ने उन्हें एक नोटिस भी थमाया है.
अयोध्या जाने की तैयारी में थे महाराज
सूत्रों के मुताबिक, स्वामी सच्चिदानंद महाराज आज अयोध्या जाने की तैयारी में थे. लेकिन पुलिस ने उनके निकलने से पहले ही आश्रम की घेराबंदी कर दी और उन्हें हिरासत में ले लिया. एहतियात के तौर पर उनके आश्रम के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि कानून-व्यवस्था न बिगड़े.
सावन और कांवड़ यात्रा के चलते टाली 'कार सेवा'
हाउस अरेस्ट होने के बाद स्वामी सच्चिदानंद महाराज के सुर भी बदलते दिखे. उन्होंने मीडिया को बताया कि 9 अगस्त को मथुरा शाही ईदगाह पर होने वाले कार सेवा के कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. उन्होंने कहा, वर्तमान में पवित्र सावन का महीना चल रहा है और कांवड़ यात्रा जोर-शोर से जारी है. ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है. हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि जल्द ही कार सेवा के लिए नई तारीख का एलान किया जाएगा.
पुलिस प्रशासन अलर्ट पर
बता दें कि स्वामी सच्चिदानंद ने कुछ दिनों पहले ही 9 अगस्त को मथुरा की शाही ईदगाह पर कार सेवा करने का बड़ा एलान किया था, जिसके बाद से ही खुफिया एजेंसियां और स्थानीय पुलिस अलर्ट पर थीं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं और किसी को भी माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियातन पुलिस बल की तैनाती जारी है.'
और पढे़ें;