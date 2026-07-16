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कार सेवा से पहले स्वामी सच्चिदानंद नजरबंद, शाही ईदगाह विवाद में पुलिस अलर्ट

मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद के बीच 9 अगस्त को प्रस्तावित कार सेवा से पहले पुलिस ने स्वामी सच्चिदानंद महाराज को उनके आश्रम में नजरबंद कर दिया. सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के मद्देनजर उन्होंने फिलहाल कार सेवा स्थगित करने का ऐलान किया है, जबकि पुलिस पूरे जिले में हाई अलर्ट पर है.

Written ByKanhaiya Lal SharmaEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 16, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:38 PM IST
कार सेवा से पहले स्वामी सच्चिदानंद नजरबंद, शाही ईदगाह विवाद में पुलिस अलर्ट
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Kanhaiya Lal Sharma

Kanhaiya Lal Sharma

उत्तर प्रदेश में जनपद मथुरा के रहने वाले कन्हैया लाल शर्मा वर्ष 2005 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने मास कम्यूनिकेशन के साथ एम.ए. (पॉलिटिकल साइंस) की डिग्री हासिल की है. वर्तमान में वे वर्ष 2018 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले वह ईटीवी (ETV), नियो न्यूज़, एपीएन (APN), ओके इंडिया, NNIS और खोज इंडिया जैसे  मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्हें दो दशकों का लंबा अनुभव है और  ब्रज क्षेत्र की राजनीतिक, प्रशासनिक व क्षेत्रीय खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं.

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