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तेज प्रताप बने 'भोजपुर के मोहन', वृंदावन में काजल राघवानी संग शूट किया मनमोहक दृश्य

Mathura News: तेज प्रताप यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह कोई राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि उनका फिल्मी अंदाज है. तेज प्रताप यादव ने मथुरा-वृंदावन में भोजपुरी की मशहूर एक्ट्रेस काजल राघवानी के साथ अपनी आगामी धार्मिक भोजपुरी फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है. 

 

Written By  Kanhaiya Lal Sharma|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 31, 2026, 04:34 PM IST
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Tej Pratap Yadav Bhojpuri Film
Tej Pratap Yadav Bhojpuri Film

Tej Pratap Yadav Bhojpuri Film: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी के साथ मथुरा में शूटिंग कर रहे हैं. तेज प्रताप ने शूटिंग का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है. इसमें वह वृंदावन के वंशीवट पर साथी कलाकारों के साथ बांसुरी बजाते नजर आ रहे हैं.

तेज प्रताप यादव अपने साथियों के साथ 29 मई (शुक्रवार) को वृंदावन के वंशीवट पहुंचे थे. यहां उन्होंने भोजपुरी फिल्म की शूटिंग को लेकर मंदिर के महंत गोविंद जी से बात की. हालांकि, शुक्रवार को वह शूटिंग करते, उससे पहले ही मौसम खराब हो गया. इससे उन्हें शूटिंग टालनी पड़ी.

इसके बाद शनिवार दोपहर करीब 11 बजे तेज प्रताप एक बार फिर वंशीवट मंदिर पहुंचे. फिर भोजपुरी कलाकार काजल राघवानी के साथ फिल्म का भजन शूट शुरू किया. वह दोपहर 3 बजे तक यहां शूट करते रहे. इस दौरान उन्होंने बांसुरी बजाई, तो साथी कलाकार राधा-कृष्ण के सखा के रूप में अभिनय करते नजर आए.

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भोजपुर के मोहन फिल्म का नाम
जानकारी के अनुसार मंदिर के महंत गोविंद शर्मा ने बताया- तेज प्रताप यादव किसी भोजपुरी फिल्म के भजन की शूटिंग के लिए आए थे. शायद 'भोजपुर के मोहन' फिल्म की शूटिंग हो रही है. वंशीवट मंदिर पर उन्होंने भोजपुरी कलाकार काजल राघवानी के साथ भजन शूट किया था. इसमें वह बंसी बजाते नजर आए. वह इस दौरान काफी रिलैक्स नजर आ रहे थे.

धार्मिक भोजपुरी फिल्म की शूटिंग वृंदावन के अलावा बरसाना और गोवर्धन में भी कई चरण में की जाएगी. गोविंद महंत ने बताया कि तेज प्रताप मंदिर में करीब 4 घंटे तक रहे. इस दौरान शूटिंग की पूरी टीम थी. यहां से वह बिहार लौट गए. तेज प्रताप यादव मंदिर से निकलकर रंगनाथ मंदिर के पास स्थित एक मूर्ति के शोरूम पर भी गए थे. वहां गोपालजी की प्रतिमा हाथ में लिए नजर आए. \

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