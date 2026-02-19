Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3114988
Zee UP-UttarakhandMathura

ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में ‘जगमोहन’ विवाद पर बवाल; ताला बंद होने से भड़के भक्त, विरोध के आगे झुकी हाई पावर कमेटी

Thakur Banke Bihari Temple: मथुरा में विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में उस समय विवाद खड़ा हो गया, जब हाई पावर कमेटी ने ठाकुर बांके बिहारी महाराज को गर्भगृह से निकालकर जगमोहन में विराजमान कराने का आदेश जारी किया. 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Feb 19, 2026, 10:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ताला बंद होने से भड़के भक्त
ताला बंद होने से भड़के भक्त

मथुरा न्यूज/कन्हैया लाल शर्मा : उत्तर प्रदेश के मथुरा में बुधवार को विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में उस समय विवाद खड़ा हो गया, जब हाई पावर कमेटी ने ठाकुर बांके बिहारी महाराज को गर्भगृह से निकालकर जगमोहन में विराजमान कराने का आदेश जारी किया. आदेश के पालन में राजभोग सेवायत ने ठाकुर जी को जगमोहन में विराजमान कर भक्तों को दर्शन कराए. हालांकि, इस निर्णय के बाद मंदिर के गोस्वामी समाज और सेवायतों में नाराजगी बढ़ गई और मामला तूल पकड़ गया.

जानें पूरा मामला ? 
दरअसल, दोपहर में हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष और रिटायर जज अशोक कुमार मंदिर पहुंचे, जहां उनकी शयनभोग सेवायत गोस्वामी और अन्य गोस्वामियों के साथ बैठक हुई. बैठक में गोस्वामी समाज ने साफ तौर पर ठाकुर जी को जगमोहन में विराजमान करने का विरोध किया. उनका कहना था कि यह निर्णय मंदिर की परंपरा के विपरीत है और बिना परंपरा की सहमति के ऐसा बदलाव स्वीकार्य नहीं है.

गोस्वामी समाज ने जताया कड़ा विरोध
खबर के मुताबिक, बैठक के बाद गोस्वामी समाज एकत्रित होकर जगमोहन पहुंचा, गोस्वामियों ने गर्भगृह के गेट पर जंजीर और ताला लगाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि मंदिर के इतिहास में कभी भी ठाकुर जी को इस तरह जंजीर लगाकर बंद नहीं किया गया. गोस्वामी समाज ने आरोप लगाया कि हाई पावर कमेटी अपनी सीमाओं से बाहर जाकर परंपराओं में हस्तक्षेप कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

तीन घंटे बंद रहा गर्भगृह
बताया जा रहा है कि विवाद के चलते गर्भगृह का ताला लगभग तीन घंटे तक बंद रहा. मंदिर खुलने का निर्धारित समय शाम 4:30 बजे था, लेकिन ताला बंद होने से भक्तों को दर्शन नहीं हो सके. जैसे ही भक्तों को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने मंदिर परिसर में नारेबाजी शुरू कर दी. कुछ भक्तों ने योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ भी नारे लगाए और ठाकुर जी को “रिहा करने” की मांग की. भक्तों का कहना था कि ठाकुर जी को जंजीर में बांधना आस्था के खिलाफ है.

आखिरकार कमेटी झुकी
लगातार विरोध और बढ़ते दबाव के बाद हाई पावर कमेटी को झुकना पड़ा.मंदिर खुलने से करीब आधा घंटे पहले गर्भगृह का ताला खोल दिया गया. इसके बाद गोस्वामी समाज और भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई और दर्शन सामान्य रूप से शुरू हो सके.गोस्वामी समाज ने स्पष्ट कहा कि ठाकुर बांके बिहारी महाराज को केवल विशेष त्योहारों पर ही जगमोहन में विराजमान कराया जाता है और इस परंपरा में बदलाव किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा.

यह भी पढ़ें : चीख-पुकार के बीच औरैया में मातम: निचली गंग नहर में गिरी तेज रफ्तार कार, तीन लोगों की दर्दनाक मौत
 

TAGS

Mathura News

Trending news

madhumakhi ka hamla
KCA Umpire Death:कौन थे अंपायर मानिक गुप्ता, जो खेल के मैदान में हारे जिंदगी की जंग?
Auraiya News
चीख-पुकार के बीच औरैया में मातम:निचली गंग नहर में गिरी तेज रफ्तार कार,3 लोगों की मौत
gonda news
गोंडा में प्रधानी चुनाव वर्चस्व को लेकर जमकर बवाल, लोह की रॉड से हमला, चलीं गोलियां
uttarakhand weather update
देवभूमि में फिर बदला मौसम, ऊंचाई वाले इलाकों में आज भी हिमपात के आसार, पढ़ें अपडेट
up breaking news
UP Breaking News Live: मथुरा में कार नहर में गिरी, चार की मौत, यूपी बोर्ड के पहले दिन 3.13 लाख ने छोड़ी परीक्षा, यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
Mathura News
मथुरा में तेज रफ्तार कार नहर में गिरी,4 युवकों की दर्दनाक मौत,राजस्थान जा रहे थे सभी
Lucknow latest news
लखनऊ प्राधिकरण की टीम पर हमला! अवैध निर्माण गिराने पहुंचा था दस्ता
meert namo bharat train
नमो भारत ट्रेन में पीएम संग छात्राएं करेंगी सफर, जानिये कैसे और कौन करता है ये चयन
UPSRTC additional buses
होली पर घर जाने वालों के लिए राहत, UPSRTC चलाएगा हजारों अतिरिक्त बसें
Baghpat News:
'मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी…' थाने में दो बच्चों की मां ने किया हाईवोल्टेज ड्रामा