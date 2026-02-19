ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में ‘जगमोहन’ विवाद पर बवाल; ताला बंद होने से भड़के भक्त, विरोध के आगे झुकी हाई पावर कमेटी

मथुरा न्यूज/कन्हैया लाल शर्मा : उत्तर प्रदेश के मथुरा में बुधवार को विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में उस समय विवाद खड़ा हो गया, जब हाई पावर कमेटी ने ठाकुर बांके बिहारी महाराज को गर्भगृह से निकालकर जगमोहन में विराजमान कराने का आदेश जारी किया. आदेश के पालन में राजभोग सेवायत ने ठाकुर जी को जगमोहन में विराजमान कर भक्तों को दर्शन कराए. हालांकि, इस निर्णय के बाद मंदिर के गोस्वामी समाज और सेवायतों में नाराजगी बढ़ गई और मामला तूल पकड़ गया.

जानें पूरा मामला ?

दरअसल, दोपहर में हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष और रिटायर जज अशोक कुमार मंदिर पहुंचे, जहां उनकी शयनभोग सेवायत गोस्वामी और अन्य गोस्वामियों के साथ बैठक हुई. बैठक में गोस्वामी समाज ने साफ तौर पर ठाकुर जी को जगमोहन में विराजमान करने का विरोध किया. उनका कहना था कि यह निर्णय मंदिर की परंपरा के विपरीत है और बिना परंपरा की सहमति के ऐसा बदलाव स्वीकार्य नहीं है.

गोस्वामी समाज ने जताया कड़ा विरोध

खबर के मुताबिक, बैठक के बाद गोस्वामी समाज एकत्रित होकर जगमोहन पहुंचा, गोस्वामियों ने गर्भगृह के गेट पर जंजीर और ताला लगाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि मंदिर के इतिहास में कभी भी ठाकुर जी को इस तरह जंजीर लगाकर बंद नहीं किया गया. गोस्वामी समाज ने आरोप लगाया कि हाई पावर कमेटी अपनी सीमाओं से बाहर जाकर परंपराओं में हस्तक्षेप कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

तीन घंटे बंद रहा गर्भगृह

बताया जा रहा है कि विवाद के चलते गर्भगृह का ताला लगभग तीन घंटे तक बंद रहा. मंदिर खुलने का निर्धारित समय शाम 4:30 बजे था, लेकिन ताला बंद होने से भक्तों को दर्शन नहीं हो सके. जैसे ही भक्तों को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने मंदिर परिसर में नारेबाजी शुरू कर दी. कुछ भक्तों ने योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ भी नारे लगाए और ठाकुर जी को “रिहा करने” की मांग की. भक्तों का कहना था कि ठाकुर जी को जंजीर में बांधना आस्था के खिलाफ है.

आखिरकार कमेटी झुकी

लगातार विरोध और बढ़ते दबाव के बाद हाई पावर कमेटी को झुकना पड़ा.मंदिर खुलने से करीब आधा घंटे पहले गर्भगृह का ताला खोल दिया गया. इसके बाद गोस्वामी समाज और भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई और दर्शन सामान्य रूप से शुरू हो सके.गोस्वामी समाज ने स्पष्ट कहा कि ठाकुर बांके बिहारी महाराज को केवल विशेष त्योहारों पर ही जगमोहन में विराजमान कराया जाता है और इस परंपरा में बदलाव किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा.

यह भी पढ़ें : चीख-पुकार के बीच औरैया में मातम: निचली गंग नहर में गिरी तेज रफ्तार कार, तीन लोगों की दर्दनाक मौत

