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बांके बिहारी जी के नाम दर्ज हुई 444 वर्ग मीटर भूमि! 3 भक्तों ने स्वेच्छा से सौंपी जमीन, अब तक 17 बैनामे

Mathura News: श्रीबांके बिहारी जी मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं को बेहतीन सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी. सोमवार को तीन और बैनामे किए गए. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 25, 2026, 10:06 PM IST
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Banke Bihari Mandir
Banke Bihari Mandir

Mathura News: वृंदावन स्थित विश्व प्रसिद्ध ठाकुर श्रीबांके बिहारी जी मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन, सुरक्षा और जनसुविधाओं के विकास की दिशा में जिला प्रशासन को एक और बड़ी सफलता मिली है. सोमवार को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) डॉ. पंकज कुमार वर्मा की उपस्थिति में तीन और महत्वपूर्ण भू-संपत्तियों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया संपन्न हुई. 

तीन लोगों ने दी जमीन
तीन स्थानीय दानदाताओं और भू-स्वामियों द्वारा तहसीलदार सदर के माध्यम से कुल 444.30 वर्ग मीटर भूमि की रजिस्ट्री सीधे 'ठाकुर श्रीबांके बिहारी जी (देवता)' के नाम दर्ज की गई है. इसमें कमल चौधरी ने 'ठाकुर श्रीबांके बिहारी जी (देवता)' के नाम 250.30 वर्ग मीटर जमीन दान की. वहीं नारायण दास कजारिया ने 111 वर्ग मीटर जमीन प्रभु के नाम की. सुशील कजारिया की 83 वर्ग मीटर जमीन की रजिस्ट्री कराई गई. 

अब तक 17 बैनामे किए गए 
इस नवीन विलेख के साथ ही मंदिर परिसर के आसपास अब तक कुल 17 बैनामे (रजिस्ट्री) किए जा चुके हैं.  इसके तहत लगभग 1831.12 वर्ग मीटर भूमि मंदिर के नाम हस्तांतरित हो चुकी है. बता दें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार गठित 'हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी'के निर्देशों के क्रम में जिला प्रशासन पूरी पारदर्शिता और विधिक प्रक्रिया के साथ भूमि क्रय कर रहा है. प्रभावित क्षेत्र के निवासियों और दुकानदारों के लिए प्रशासन ने बेहद संवेदनशील और आकर्षक पुनर्वास पैकेज तैयार किया है. 

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प्रशासन उचित मुआवजा दे रहा
जनसुविधा क्षेत्र में आने वाले मकान व भू-स्वामियों को मुआवजे के रूप में पर्याप्त धनराशि दी जा रही है. दुकान के बदले दुकान देने की व्यवस्था है. स्थानीय व्यापारियों के रोजगार को सुरक्षित रखने के लिए दुकान के बदले दुकान आवंटित की जा रही है. 

सुनरख एवं रुकमणि विहार योजना में फ्लैट 
वहीं, आवास की व्यवस्था भी की गई है. मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण (MVDA) द्वारा प्रभावितों को सुनरख एवं रुकमणि विहार योजना में फ्लैट दिए जा रहे हैं. इन बेहतरीन सुविधाओं और पारदर्शी व्यवस्था के चलते क्षेत्र के अन्य परिसंपत्ति स्वामी भी निरंतर क्रय समिति के संपर्क में हैं और स्वेच्छा से रजिस्ट्री के लिए आगे आ रहे हैं. 

भीड़ के दबाव और संकरी गलियों से मिलेगी मुक्ति
बांके बिहारी मंदिर के आसपास जनसुविधाओं का यह विकास ब्रज क्षेत्र के धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन विकास की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है. इस परियोजना के तहत श्रद्धालुओं के लिए कई व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी. इसमें सुगम प्रवेश और निकास द्वार की व्यवस्था होगी. इससे त्योहारों और सप्ताहांत पर संकरी गलियों में होने वाली भारी भीड़ का दबाव कम होगा. 

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