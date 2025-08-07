मथुरा में सोरों से जल लेकर भरतपुर जा रहे तीन लोगों की मौत, बहराइच सड़क हादसे में भी दो ने गंवाई जान
मथुरा में सोरों से जल लेकर भरतपुर जा रहे तीन लोगों की मौत, बहराइच सड़क हादसे में भी दो ने गंवाई जान

Mathura Accident: यूपी के मथुरा में ट्रक और ट्राली की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई है, वहीं बहराइच जिले में अलग-अलग जगह पर दो लोगों ने जना गंवाई है.

Aug 07, 2025, 08:27 AM IST
Mathura News
Mathura News

राजीव शर्मा/कन्हैयालाल शर्मा: उत्तर प्रदेश के मथुरा में दर्दनाक हादसा हुआ है. ट्रक का टायर फटने से ट्राली के साथ उसकी जोरदार टक्कर हो गई. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति घायल  है. ये हादसा थाना जमुनापार इलाके में हुआ. बहराइच में भी सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक महिला और एक युवक की मौत हो गई है.

मथुरा हादसे पर क्या बोली पुलिस
एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह के मुताबिक बरेली हाइवे पर थाना जमुनापार में एक ट्रैक्टर ट्राली और ट्रक की भिंडत हुई है. ये संभवत ट्रक के टायर फटने के बाद ट्राली को टक्कर मारी गई है. सुबह 3 बजे के आसपास भरतपुर के रहने वाले  चार लोग इस ट्राली में सवार थे और सोरों से जल लेकर वापस जा रहे थे. पुलिस के मुताबिक तीन की मौके पर ही मौत हो गई और एक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.  पुलिस विधिक कार्रवाई की बात कह रही है.

बहराइच.अज्ञात पिकअप की टक्कर से बाईक सवार की मौत
बहराइच में अज्ञात पिकअप की ठोकर से बाईक सवार की  मौत हो गई. ये हादसा लखनऊ बहराइच मार्ग पर मेडिकल कालेज के सामने हुआ. सड़क हादसे में थाना मटेरा क्षेत्र के धनौली गांव निवासी
26 वर्सीय गोविंद सिंह की दर्दनाक मौत हो  गई. घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. हादसे के बाद मौके से अज्ञात वाहन फरार हो गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है. मृतक युवक बहराइच से मटेरा अपनी मोटरसाइकिल प्लैटिना बाईक यूपी 40 AV 8176से जा अपने घर रहा था तभी अचानक अज्ञात वाहन ने मेडिकल कॉलेज के सामने जोरदार ठोकर मारी.

सड़क हादसे में हुई महिला की मौत से ग्रामीणों में आक्रोश
बहराइच में तेज़ रफ्तार मौरंग लदी ट्रक ने पिकअप को  टक्कर मारी. टक्कर लगने के बाद पिकअप अनियंत्रित होकर महिला पर चढ़ गई. हादसे की जद में आई महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई. आक्रोशित ग्रामीणों ने रोड पर जाम लगाया और जमकर बवाल काटा. ग्रामीण हाथों में लाठी, डंडा लेकर ट्रक ड्राइवर को बुलाने की मांग पर डटे रहे. पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों को शांत कराया. पुलिस ने मृतिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस जांच में जुट गई है.  55 वर्षीय  मृतक महिला थाना खैरीघाट के लौकिहा गांव निवासी थी. बहराइच के थाना खैरीघाट इलाके के इमामगंज तटबंध के पास का मामला है.

 



