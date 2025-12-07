Advertisement
मथुरा में दर्दनाक हादसा, नाले में गिरने से तीन युवकों की मौत, शादी की खुशियां पलभर में मातम में बदलीं

Mathura News: मथुरा के राधाकुण्ड-गोवर्धन बाईपास पर रविवार देर रात बड़ा हादसा हो गया, जिसमें नाले में गिरने से तीन युवकों की मौत हो गई. तीनों युवक मथुरा में आयोजित एक सगाई समारोह में आए थे.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 07, 2025, 09:13 PM IST
Mathura News/कन्हैया लाल शर्मा:  उत्तर प्रदेश के मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र के राधाकुंड गोवर्धन बाईपास पर एक भीषण हादसा सामने आया है, जहां एक नाले में गिरने से तीन युवकों की दुखद मौत हो गई. ये तीनों युवक राधाकुंड में एक सगाई समारोह में शामिल होने के लिए आए थे. इस दर्दनाक घटना ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया है.

शव बरामद और मृतकों की पहचान
मृतकों की पहचान अंकुश, प्रवीण, और कन्हैया के रूप में हुई है. स्थानीय पुलिस और प्रशासन की मदद से तीनों युवकों के शवों को नाले से बरामद कर लिया गया है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

हादसे की आशंका
प्राथमिक जानकारी के अनुसार, तीनों मृतक सगाई समारोह में शामिल होने के लिए मथुरा से राधाकुंड आए थे. बताया जा रहा है कि हादसे के समय ये तीनों युवक शराब के नशे में थे. आशंका है कि देर रात नशे की हालत में, उन्हें अंधेरे में नाले का पता नहीं चला और वे उसमें गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई.

समारोह में पसरा सन्नाटा
जिस घर में सगाई की रस्में चल रही थीं, वहां जैसे ही यह खबर पहुंची, खुशियों का माहौल तुरंत शोक में बदल गया. परिवार और रिश्तेदार गहरे सदमे में हैं. यह घटना गोवर्धन बाईपास के राधाकुंड क्षेत्र की है, जहां सुरक्षा व्यवस्था और अंधेरे में नाले की स्थिति को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं. पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि यह सिर्फ एक दुर्घटना है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है. पीड़ित परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, और पूरा क्षेत्र इस हृदय विदारक घटना से स्तब्ध है.

Mathura News

Trending news

