Mathura News: होली के बाद राधा रानी मंदिर में दर्शन का बदलेगा सिस्टम, अगर टोकन लेना भूले, तो नहीं मिलेगी एंट्री

Mathura News: बरसाना राधा रानी मंदिर में दर्शन का सिस्टम बदलने वाला है. आने वाले दिनों में अगर भक्त टोकन नहीं लेते हैं, तो उन्हें राधा रानी के दर्शन नहीं हो पाएंगे. दरअसल, होली के बाद बरसाना राधा रानी मंदिर में टोकन सिस्टम लागू होने वाला है. मंदिर में होने वाली भक्तों की भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है.

होली के बाद होंगे टोकन से दर्शन!

इसको लेकर दिल्ली की एक कंपनी ने बरसाना राधा रानी मंदिर कमेटी के सामने एक ट्रायल प्रजेंटेशन दिया है. अगर न्यायालय के सामने प्रजेंटेशन प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो होली के बाद टोकन सिस्टम लागू होने की संभावना है. दरअसल, ब्रज में वृंदावन के बाद बरसाना का दूसरा नाम आता है. जहां लाखों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए दुनिया भर से आते हैं. जिसकी वजह से भक्तों के साथ स्थानीय लोगों को भी भीड़ से परेशानी होती है.

क्या है ये टोकन प्लान?

कई बार तो भक्तों की तबीयत भी खराब हो जाती है. इसी के चलते दर्शन के लिए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया गया है. ऐसे में बरसाना लाडली जी मंदिर की रिसीवर समिति के सामने एक ट्रायल प्रजेंटेशन दिया गया, जिसमें मंदिर में दर्शन करने आए भक्तों को टोकन दिए गए, जिससे वह मंदिर में व्यवस्थित तरीके से राधा रानी के दर्शन कर पाएं.

कैसे मिलेगी ये सुविधा?

कहा जा रहा है कि ये सिस्टम रोपवे से आने वाले भक्तों और परिक्रमा मार्ग से आने वाले भक्तों पर समान रूप से लागू रहेगा. मंदिर में दर्शन के लिए रेलिंग व्यवस्था लागू की गई है, लेकिन कई बार भक्त दर्शन की जल्दबाजी में एक रेलिंग से दूसरे रेलिंग में लगी लाइन में प्रवेश करने लगते हैं. जिसकी वजह से मंदिर में भक्तों को दर्शन करने में परेशानी होती है. टोकन सिस्टम लागू होने से जिसको टोकन का नंबर मिलेगा, वह उसी लाइन से होकर एंट्री और एग्जिट कर पाएगा.

कोर्ट के सामने रखा जाएगा ट्रायल प्रजेंटेशन

बरसाना राधारानी मंदिर के रिसीवर सुशील गोस्वामी का कहना है कि कंपनी की ओर रिसीवर समिति को एक ट्रायल प्रजेंटेशन दिया गया है. उसे न्यायालय के सामने रखा जाएगा. अगर न्यायालय की अनुमति मिलती है तो होली के बाद इसको लागू करने पर विचार किया जाएगा. माना जा रहा है कि नए सिस्टम के लागू होने से भक्तों को दर्शन करने में सहूलियत होगी.

