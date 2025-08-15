Traffic Diversion on Janmashtami 2025: उत्‍तर प्रदेश समेत देशभर में जन्‍माष्‍टमी की धूम है. मथुरा को दुल्‍हन की तरह सजा दिया गया है. मथुरा में जन्‍माष्‍टमी से पहले ट्रैफ‍िक डायवर्जन लागू कर दिया गया है. अगर आपभी मथुरा-वृंदावन जा रहे हैं तो यातायात पुलिस की ओर से जारी ट्रैफ‍िक डायवर्जन जान लें. वरना जाम में फंसे रहेंगे. भीड़ से बचने के लिए ट्रैफ‍िक प्‍लान जान लेना चाहिए.

मथुरा-वृंदावन में ट्रैफ‍िक डायवर्जन लागू

दरअसल, इस बार जन्‍माष्‍टमी शनिवार को पड़ रही है. इससे एक दिन पहले स्‍वतंत्रता दिवस की छुट्टी थी. इस बार जन्‍माष्‍टमी पर तीन दिनों की लगातार छुट्टी पड़ रही है. ऐसे में मथुरा में श्रीकृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी से पहले ट्रैफ‍िक डायवर्जन लागू कर दिया गया है. मथुरा-वृंदावन में 15 अगस्‍त से 17 अगस्‍त तक ट्रैफ‍िक डायवर्जन लागू रहेगा. शहर में सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए कई प्रमुख मार्गों पर भारी और हल्‍के वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी.

सीएम योगी पहुंचेंगे मथुरा

जन्‍माष्‍टमी पर सीएम योगी का थी मथुरा आने का प्‍लान है. सीएम योगी जन्माष्टमी पर मथुरा में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे. वह शनिवार सुबह 11:25 बजे विश्वविद्यालय एवं गौ-अनुसंधान संस्थान पहुंचेंगे. हेलीपैड से सीएम योगी श्रीकृष्ण जन्मभूमि जाएंगे. सीएम योगी के श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर सुबह 11:35 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है. दोपहर 12:05 बजे सीएम योगी जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे. दोपहर 12:20 बजे से दोपहर 1:05 बजे तक वे पांचजन्य प्रेक्षागृह में रहेंगे. दोपहर 1:20 बजे तक वे अशोका अतिथि गृह में रहेंगे. सीएम योगी दोपहर 2 बजे मथुरा से प्रस्थान करेंगे.

मथुरा में ट्रैफिक डायवर्जन लागू

गोवर्धन चौराहा और मंडी चौराहा से भूतेश्वर की ओर जाने वाले सभी कमर्शियल वाहन, रोडवेज बसें और ट्रैक्टर के प्रवेश पर रोक रहेगी. रोडवेज बसें इंडस्ट्रियल एरिया और जयगुरुदेव एनएच-19 से होकर मालगोदाम तक जाएंगी और वहीं से लौटेंगी.

भूतेश्वर तिराहा से श्रीकृष्ण जन्मभूमि की तरफ चार पहिया, टेंपो, ई-रिक्शा और दोपहिया वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. मसानी चौराहा से जन्मभूमि, चौक बाजार, लाल दरवाजा, गोकरन तिराहा से चौक बाजार और द्वारिकाधीश मंदिर, बस स्टैंड से भूतेश्वर की ओर जाने वाली बसों पर भी रोक होगी.

यहां भी प्रवेश बैन रहेगा

इसके अलावा भरतपुर गेट, महाविद्या कॉलोनी बैरियर, गणेशरा कट, भैस बहौरा, बीएन पोद्दार कॉलेज, स्टेट बैंक चौराहा, रेलवे ग्राउंड, नया बस स्टैंड, महोली रोड और कृष्णा नगर बिजलीघर तिराहा सहित कई मार्गों पर भी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा. आवश्यकता पड़ने पर चारपहिया, ऑटो और ई-रिक्शा को भी रोका जाएगा.

