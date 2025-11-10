Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2996585
Zee UP-UttarakhandMathura

बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को लेकर मथुरा में ट्रैफिक डायवर्जन, चार दिनों तक इन रूटों पर वाहनों की नो एंट्री

Bageshwar Dham Padyatra: बागेश्वर बाबा की सनातन एकता पदयात्रा को लेकर मथुरा में 13 नवंबर की मध्य रात्रि 12:00 बजे से 16 नवंबर 2025 तक राष्ट्रीय राजमार्ग-19 (NH-19) पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 10, 2025, 07:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dhirendra Shastri Padyatra
Dhirendra Shastri Padyatra

Dhirendra Shastri Padyatra: बागेश्ववर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा मथुरा वृंदावन जाएगी. बागेश्वर बाबा की पदयात्रा को लेकर मथुरा-NH-19 पर ट्रैफि​क डायवर्जन किया गया है. मथुरा वृंदावन नेशनल हाईवे नंबर 19 में 13 से 16 नवंबर तक भारी वाहनों के लिए डायवर्जन लागू किया गया है. 

सतानत एकता पदयात्रा को लेकर डायवर्जन 
बागेश्वर बाबा की सनातन एकता पदयात्रा को लेकर मथुरा में 13 नवंबर की मध्य रात्रि 12:00 बजे से 16 नवंबर 2025 तक राष्ट्रीय राजमार्ग-19 (NH-19) पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है. प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे इस अवधि में NH-19 का प्रयोग करने से बचें. यह डायवर्जन मुख्य रूप से भारी/कमर्शियल वाहनों के लिए है. हालांकि, आवश्यकता पड़ने पर हल्के वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है. 

यहां रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन 
ग्वालियर, कानपुर, आगरा से दिल्ली जाने वाले भारी वाहन रैपुरा जाट अंडर पास से यूटर्न लेकर आगरा सीमा से होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे से होकर जा सकेंगे. वहीं, आगरा से दिल्ली भारी और कमर्शियल वाहन बाद गांव (रिफाइनरी) अंडर पास से नव-निर्मित मथुरा-बरेली हाईवे होते हुए यमुना एक्सप्रेस-वे का प्रयोग करेंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

हाथर और अलीगढ़ से दिल्ली जाने वाले वाहन 
हाथरस, अलीगढ़ से दिल्ली, पलवल और फरीदाबाद जाने वाले वाहन राया कट से यमुना एक्सप्रेस-वे होते हुए गंतव्य को जाएंगे. लखनऊ आगरा यमुना एक्सप्रेस-वे से दिल्ली कोसी/छाता मार्ग नौहझील, पटेल चौक, कोसी तिराहा और छाता की ओर सभी भारी और कमर्शियल वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा. वे केवल यमुना एक्सप्रेस-वे से जा सकेंगे. 

भरतपुर से दिल्ली की ओर 
भरतपुर से दिल्ली भारी और कमर्शियल वाहन जाजम पट्टी से ओल होकर फरह की ओर डायवर्ट किए जाएंगे, जो मथुरा-बरेली हाईवे, यमुना एक्सप्रेस-वे से गंतव्य तक पहुंचेंगे. मथुरा शहर से दिल्ली (NH-19 से वाहन जयगुरुदेव अंडरपास/मंडी चौराहा से NH-19 आगरा की ओर डायवर्ट होकर बाद गांव (रिफाइनरी) अंडर पास से मथुरा-बरेली हाईवे/यमुना एक्सप्रेस-वे से जा सकेंगे. 

कोसी छाता मार्ग पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन 
कोसी छाता मार्ग पर नंदगांव पुलिस चौकी से कोसी और राणा की प्याऊ (बरसाना) से छाता की ओर सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे. नीमगांव तिराहा गोवर्धन से छाता की ओर और कुंजीलाल तिराहा गोवर्धन से राल/छटीकरा की ओर भारी/कॉमर्शियल वाहन प्रतिबंधित रहेंगे. 15 नवंबर को कुंजीलाल तिराहा से सभी प्रकार के वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे. 

एंबुलेंस को रहेगी छूट
दिल्ली, पलवल, फरीदाबाद से मथुरा NH-19 पर मथुरा की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एम्बुलेंस और फायर सर्विस जैसे आपातकालीन वाहनों को सभी प्रतिबंधों से मुक्त रखा जाएगा. डायवर्जन प्लान में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं. 

TAGS

Bageshwar dham padyatra

Trending news

Sonbhadra News
यूपी का ऐसा गांव जहां आज भी 'अंधेरा', बिजली के इंतजार में ग्रामीणों की ढल चुकी जवानी
Magh Mela 2026
800 हे. में सजेगा तंबुओं का शहर, 7 सेक्टर में बटा रहेगा माघ मेला 2026
kaushambi news
कौशाम्बी में नवविवाहिता की मौत! शादी के आठ दिन बाद रेलवे ट्रैक पर मिला शव
jaunpur news
जौनपुर की बेटी ने रचा इतिहास, बनी वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली पायलट
Gorakhpur
गोरखपुर फ्लाईओवर पर सीएम योगी सख्त.. काम में देरी पर लगाई फटकार, दिए कड़े निर्देश
Interesting News
कभी झूमता, कभी गिरता... उत्तराखंड के जंगलों में दिखा ‘नशे में चूर भालू’
Mathura News
ब्रज में भक्ति का सागर! प्रेमानंद महाराज के आगमन पर नंदगांव से बरसाना तक गूंजा
Mathura
श्रीकृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल से मारपीट, पीड़ित बेहोश, जांच शुरू
Varanasi News
BHU में डॉक्टरों की पिटाई,100 से ज़्यादा छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर ऑफिस का घेराव किया
CM Yogi in Gorakhpur Janta Darshan
गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन, फरियादियों की सुनी समस्याएं,अफसरों को दिया आदेश