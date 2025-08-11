Mathura News: मथुरा में भरभराकर गिरा दो मंजिला मकान, 8 लोग मलबे में दबे, भाई-बहन की दर्दनाक मौत
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2876683
Zee UP-UttarakhandMathura

Mathura News: मथुरा में भरभराकर गिरा दो मंजिला मकान, 8 लोग मलबे में दबे, भाई-बहन की दर्दनाक मौत

Mathura News: मथुरा में एक दिन पहले ही मांट तहसील के अरुआ गांव में मकान गिरने से 9 लोग दब गए थे. एक दिन बाद सोमवार को फ‍िर से बड़ा हादसा हो गया. दो मंजिला मकान गिराने से पूरे इलाके में चीख-पुकार मच गई.  

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Aug 11, 2025, 11:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mathura News
Mathura News

Mathura News: यूपी के मथुरा में सोमवार देर शाम बड़ा हादसा हो गया. कोसीकलां के निकासा चौराहे पर हाजी मंगा वाली पुरानी दो मंजिला इमारत अचानक भरभराकर ढह गई. हादसे में 8 लोग मलबे में दब गए. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोगों ने मलबे में दबे लोगों को निकाल कर अस्‍पताल पहुंचाया है. अस्‍पताल में चिकित्‍सकों ने दो मासूम भाई-बहनों को मृत घोषित कर दिया. 

हादसे में 8 लोग नीचे दबे 
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा इतना तेज था कि आसपास के घरों की दीवारें तक हिल गईं. इमारत में नीचे के हिस्से में सहजाद, उनकी पत्नी तेजीवारा, 12 वर्षीय पुत्र आहिल और 6 वर्षीय पुत्री माहिरा रहते थे, जबकि ऊपरी मंजिल पर साबिर उर्फ पव्वा, उनकी पत्नी गुड्डी और भाई इमरान का परिवार रहता था. अचानक ढहान होने से दो मंजिला मकान भरभराकर ढह गया. मलबे में सभी लोग दब गए. 

एक घंटे बाद मलबे से निकाला जा सका 
तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े और तुरंत पुलिस व अग्निशमन विभाग को सूचना दी. पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने करीब एक घंटे तक संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को बाहर निकाला. घायलों को तत्काल कोसीकलां सीएचसी भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने आहिल और माहिरा को मृत घोषित कर दिया. अस्पताल में सहजाद और गुड्डी की हालत नाजुक बताई जा रही है. अन्य घायलों का इलाज जारी है. 

एसडीएम ने जर्जर भवनों को गिरवाने का आदेश दिया
हादसे के बाद एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर जर्जर भवन को पूरी तरह से गिरवाने का आदेश दिया, ताकि आगे किसी भी तरह का खतरा न रहे. एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि मलबे में दबे सभी लोगों को समय रहते निकाल लिया गया, लेकिन दो मासूमों की जान नहीं बच सकी. पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेरकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं. बता दें कि मथुरा कुछ महीनों पहले भी मकान ढहने से कई लोगों की मौत हो गई थी. 

यह भी पढ़ें : Mathura News: मथुरा में बारिश का रौद्र रूप! दीवार गिरने से 9 लोग दबे, चीख-पुकार से गूंज उठा पूरा गांव

यह भी पढ़ें : मथुरा में सोरों से जल लेकर भरतपुर जा रहे तीन लोगों की मौत, बहराइच सड़क हादसे में भी दो ने गंवाई जान

TAGS

Mathura News

Trending news

Veer Nantram Negi
काट डाला मुगल सेनापति का सिर.. वीर नंतराम नेगी की कहानी जिसने मुगलों से अकेले लड़ा
Lucknow latest news
कौन हैं IAS चैत्रा वी, होटल कारोबारी पर मानसिक प्रताड़ना का लगाया आरोप, FIR दर्ज
Independence day story
उत्तराखंड का अनसुना नायक! जलियांवाला बाग के बाद गढ़वाल में छेड़ी थी आजादी की जंग
Jhansi News
झांसी की अनिंदिता जैन से दिल्ली भी 'गदगद', स्वतंत्रता दिवस समारोह का मिला निमंत्रण
Uttarkashi News
उत्तरकाशी में फिर आने वाली है तबाही! मौसम विभाग ने जारी किया ताजा अलर्ट
Hapur News
हापुड़ में मासूम को दूसरी मंजिल से नीचे फेंका, कलयुगी मां ने उठाया खौफनाक कदम?
Ghaziabad News
Ghaziabad News: साहिबाबाद सब्‍जी मंडी में गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा इलाका
Moradabad news
मुरादाबाद की बल्ले-बल्ले! 1171 करोड़ की 87 परियोजनाओं से चमचमाएगी पीतल नगरी
noida Latest News
डेकेयर में 15 महीने की बच्ची पर 'थर्ड डिग्री टॉर्चर', CCTV में दिखी मैडम की हैवानियत
prayagraj news
13 दिन बाद खुला लेटे हनुमान जी का कपाट, जलाभिषेक के बाद भक्‍तों ने किए दर्शन
;